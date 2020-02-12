Картина британского художника Дэвида Хокни "Всплеск" ушла с молотка на аукционе Sotheby's в Лондоне за £23,1 млн (более $29,9 млн).

Об этом сообщает телеканал CNN.

Хокни некоторое время был рекордсменом по стоимости работ среди современных художников.

По его словам, он нарисовал за две недели то, что длится две секунды.

“Всем известно, что всплеск нельзя заморозить во времени, и когда вы видите его нарисованным, это поражает сильнее, чем на фотографии”, — рассказал о картине Хокни.

Известно, что картину на торги выставил миллиардер Джозеф Лау. 14 лет назад он приобрел полотно за 2,9 миллионов фунтов стерлингов.

Фото: Sotheby’s, Christopher Furlong/Getty Images Europe/Getty Images

Художник нарисовал “Всплеск” в Лос-Анджелесе в 1966–1977 годах, всего было создано тогда три произведения. Известно, что “Большой всплеск” находится в лондонском музее Tate Gallery, а “Маленький” принадлежит частному коллекционеру.