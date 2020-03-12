Об этом сообщает Artsy.
На продажу картину выставила лондонская галерея Dickinson.
Картину Ван Гог написал в 1885 году. Впервые оно было продано на сельской ярмарке за четыре фунта, а с 1970 года несколько раз выставлялось на аукционе Sotheby’s. В 2001 году американец купил ее за $1,7 млн.
Выставка продлится до 15 марта, пока это самый дорогой из купленных во время ее проведения экспонатов.
- Картина британского художника Дэвида Хокни “Всплеск” ушла с молотка на аукционе Sotheby’s в Лондоне за £23,1 млн (более $29,9 млн).