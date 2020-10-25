«Карусели» и липовые больничные: в МВД рассказали о нарушениях на выборах

Правоохранители зафиксировали схему подкупа избирателей на местных выборах (так называемые карусели) в Киеве, Днепропетровской и Одесской областях.

Об этом сегодня на брифинге рассказал глава Национальной полиции Игорь Клименко.

“С 12:00 ночи мы задерживаем автобусы, которые возят по регионам людей, это так называемые “карусели”. Такие случаи есть и в Днепропетровской области и в Киеве”, – сообщил он.

По словам Клименко, задержаны 2 автобуса с людьми, которые ехали из Днепропетровской области в Киев.

“Тоже люди приезжали, как я понимаю голосовать. Такую же ситуацию обнаружили в Одесской области. Там организатором был граждан РФ, он уже задержан. Все граждане, которые находились в автобусах, дают показания”, – добавил он.

Кроме того, вчера вечером в столице полиция проверяла заявления по Святошинскому району, где 300 человек пытались получить больничные листы о невозможности прийти на избирательный участок, чтобы комиссия пришла к ним домой.

“У нас есть собранная серьезная доказательная база, что эти люди нормально перемещаются, не болеют и была попытка манипуляции и фальсификации”, – отметил Клименко.

Он также добавил, что вчера, 24 октября, в “день тишины” поступило 1141 сообщения о нарушениях. В первую очередь это – незаконная агитация. Нацполиция реагировала на эти сообщения и информировала коммунальные службы, которые снимали эти бигборды. По результатам нарушений, начали 48 уголовных производств.