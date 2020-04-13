Видеозапись опубликована на его YouTube-канале.

Эфир прошел 9 апреля, Кашпировский посвятил его лечению остеохондроза, гипертонии и проблем со зрением. Он обращался напрямую к зрителям. Во время прямого эфира он в том числе давал свои пояснения по поводу “исцеления”.

“Сделаю так, что люди, не имеющие возможности свободно вращать головой, избавятся от этого. Сколько их будет? Будет столько, сколько напишут в комментарии”, — говорил экстрасенс, обращаясь к больным.

Врач-психотерапевт вел собственную программу на канале Центрального телевидения СССР, в ходе которой он якобы лечил телезрителей от различных заболеваний.

“Сейчас первым делом хочу то же самое повторить здесь, но аудитория другая. Уверен, нас смотрят во многих странах мира”, — сказал Кашпировский во время недавней трансляции в интернете.

Он также раскритиковал тех, кто считает его мошенником и лжедоктором, назвав своих критиков детьми.

Кроме того, зрители упрашивали Кашпировского провести сеанс против коронавируса и по возможности “спасти человечество”.