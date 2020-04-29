Это произошло во время урока по теме “Революция Достоинства” в 5-м классе.

Так во время урока педагог рассказала ученикам о том, как зимой 2013-2014 сторонники президента Виктора Януковича в Верховной Раде принимали диктаторские законы, направленные на “зачистку” Евромайдана, и реакции протестующих на такие действия власти.

В частности, речь шла о протестах против “законов 16 января”, когда людям запретили носили балаклавы и каски.

“Вы знаете, можно было на что угодно надеяться, но такое”, — сказала учительница и показала слайд с фотографиями протестующих на Майдане, на головах которых были кастрюли.

После учительница достала сотейник и надела его на свою голову, указав, что кухонная утварь — символ протестов Майдана.

“Кто бы мог подумать, что обычная кухонная утварь станет символом сопротивления и непокорности. Вряд ли такая защита могла защитить от резиновой пули или дубинки. Но народ показал твердость духа и непреклонность в своем решении идти до конца”, – добавила она.

"Каструля символ Євромайдану" В онлайн-школі Зеленського все стабільно: сьогодні вчителька на уроці історії розповіла, що каструля – символ Євромайдану. "Людський фактор", "мають право на помилку" – говорили вони…https://bit.ly/3aRXi8a Gepostet von Букви am Mittwoch, 29. April 2020

На видео с 1:02:00

Стоит отметить, что есть вероятность, что росСМИ вырвут этот фрагмент урока и будут утверждать, что “на Украине в онлайн-школе показали кастрюлеголовых майдановцев”. Ведь именно Российская Федерация сделала кастрюли элементом своей пропаганды.

Кроме того, высказывание учительницы возмутило пользователей Сети. Многие комментаторы в Facebook обвинили педагога в использовании во время урока “агиток россиян” и искажении действительности.