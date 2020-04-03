Об этом сообщает издание Politico.
Уточняется, что Каталония просит у центрального испанского правительства предоставить им врачей, военных и медсестер.
При этом испанские военные в данный момент уже помогают обустраивать в Сабаделе неподалеку от Барселоны полевой госпиталь.
Помимо того, каталонское правительство заявляет, что уже скоро госпиталь может понадобиться еще и в городе Игуалада, где отделы интенсивной терапии уже почти достигли возможных лимитов нагрузки.
Отмечается, что ранее министр охраны здоровья Каталонии критиковала за промедление в вопросе привлечения к борьбе с пандемией испанских военных.
В данный момент в Каталонии 22 тысячи людей заболели коронавирусом, две тысячи людей умерли. При этом 3500 из инфицированных — медицинские работники.
- По состоянию на 3 апреля в Украине зафиксировано уже 942 случая заражения коронавирусом COVID-19. За сутки было подтверждено 138 новых случаев.
- 85% пациентов, которые погибли от COVID-19 в Украине, были старше 50 лет и имели тяжелые сопутствующие заболевания.