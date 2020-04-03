Правительство Каталонии просит испанскую армию о помощи в борьбе с коронавирусом COVID-19.

Об этом сообщает издание Politico.

Уточняется, что Каталония просит у центрального испанского правительства предоставить им врачей, военных и медсестер.

При этом испанские военные в данный момент уже помогают обустраивать в Сабаделе неподалеку от Барселоны полевой госпиталь.

Помимо того, каталонское правительство заявляет, что уже скоро госпиталь может понадобиться еще и в городе Игуалада, где отделы интенсивной терапии уже почти достигли возможных лимитов нагрузки.

Отмечается, что ранее министр охраны здоровья Каталонии критиковала за промедление в вопросе привлечения к борьбе с пандемией испанских военных.

В данный момент в Каталонии 22 тысячи людей заболели коронавирусом, две тысячи людей умерли. При этом 3500 из инфицированных — медицинские работники.