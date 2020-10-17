Министерство обороны Украины перечислило 28 млн гривен на выплаты компенсаций семьям погибших в авиакатастрофе АН-26 под Чугуевом. Родственникам выплатят средства в течение следующей недели.

Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны.

Деньги поступили на счета Сухопутных войск Вооруженных сил Украины. В ближайшее время их перечислят на счета военкоматов, а затем на счета получателей компенсаций.

Отмечается, что 28 млн гривен выделили на компенсации семьям 19 курсантов Харьковского университета воздушных сил. Решение о выплате помощи семьям остальных погибших в этой авиакатастрофе будет принято после завершения расследования.

Напомним, самолет АН-26 разбился вечером 25 сентября вблизи Чугуева на Харьковщине во время захода на посадку. На борту находились 7 членов экипажа и 20 курсантов Университета воздушных сил им. Кожедуба. Из 27 человек, находившихся на борту, выжил только один – курсант Вячеслав Золочевский.