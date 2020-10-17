Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны.
Деньги поступили на счета Сухопутных войск Вооруженных сил Украины. В ближайшее время их перечислят на счета военкоматов, а затем на счета получателей компенсаций.
Отмечается, что 28 млн гривен выделили на компенсации семьям 19 курсантов Харьковского университета воздушных сил. Решение о выплате помощи семьям остальных погибших в этой авиакатастрофе будет принято после завершения расследования.
Напомним, самолет АН-26 разбился вечером 25 сентября вблизи Чугуева на Харьковщине во время захода на посадку. На борту находились 7 членов экипажа и 20 курсантов Университета воздушных сил им. Кожедуба. Из 27 человек, находившихся на борту, выжил только один – курсант Вячеслав Золочевский.
- Министр обороны Андрей Таран заявил, что военный самолет АН-26 разбился, скорее всего, из-за того, что зацепился крылом за землю.
- Государственное бюро расследований проверяет четыре версии причин авиакатастрофы военного самолета АН-26 в Харьковской области.