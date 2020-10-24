Минобороны отстранило начальника Харьковского национального университета Воздушных Сил имени Ивана Кожедуба, в котором учились курсанты, погибшие в авиакатастрофе Ан-26 под Харьковом.

Об этом сообщил в Telegram председатель Харьковской ОГА Алексей Кучер.

По словам Кучера, генерал-майор Александр Туринский отстранен от исполнения обязанностей начальника Харьковского национального университета Воздушных Сил имени Ивана Кожедуба “до окончательного официального установления всех обстоятельств и причин катастрофы”.

“Убежден, что виновных в этой трагедии необходимо назвать и наказать украинским судом”, — заявил он.

Ранее главу Харьковской ОГА Алексея Кучера, который баллотируется в мэры Харькова от “Слуги народа”, обвинили в том, что он рекламируется в соцсетях через видео похороны погибших при крушении Ан-26. Он отрицает и обвиняет оппонентов.