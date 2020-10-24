Об этом сообщил в Telegram председатель Харьковской ОГА Алексей Кучер.
По словам Кучера, генерал-майор Александр Туринский отстранен от исполнения обязанностей начальника Харьковского национального университета Воздушных Сил имени Ивана Кожедуба “до окончательного официального установления всех обстоятельств и причин катастрофы”.
“Убежден, что виновных в этой трагедии необходимо назвать и наказать украинским судом”, — заявил он.
Ранее главу Харьковской ОГА Алексея Кучера, который баллотируется в мэры Харькова от “Слуги народа”, обвинили в том, что он рекламируется в соцсетях через видео похороны погибших при крушении Ан-26. Он отрицает и обвиняет оппонентов.
- Напомним, самолет АН-26 разбился вечером 25 сентября вблизи Чугуева на Харьковщине во время захода на посадку. На борту находились 7 членов экипажа и 20 курсантов Университета воздушных сил им. Кожедуба. Из 27 человек, находившихся на борту, выжил только один – курсант Вячеслав Золочевский.
- Министр обороны Андрей Таран заявил, что военный самолет АН-26 разбился, скорее всего, из-за того, что зацепился крылом за землю.
- Государственное бюро расследований проверяет четыре версии причин авиакатастрофы военного самолета АН-26 в Харьковской области
- 17 октября Министерство обороны Украины перечислило 28 млн гривен на выплаты компенсаций семьям погибших в авиакатастрофе АН-26 под Чугуевом. Родственникам выплатят средства в течение следующей недели.