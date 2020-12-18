Следователи Государственного бюро расследований объявили о подозрении командующему Воздушных сил Вооруженных сил Украины Сергею Дроздову по делу о катастрофе самолета АН-26 под Чугуевом.

Об этом в пятницу, 18 декабря, сообщили представители ГБР во время брифинга.

Следователи получили убедительные доказательства, на основании которых подозреваются отдельные лица, причастные к организации учебных полетов. Отмечается, что они допустили нарушения в своей служебной деятельности, что спровоцировало катастрофу под Чугуевом.

“Мы вручили письменное уведомление о подозрении руководителю полетов воинской части, который в этот день осуществлял управление полетами, командиру указанной воинской части, который утверждал план полетов с нарушениями, также сообщено о подозрении командующего Воздушных сил ВСУ, который совершил халатность по выполнению своих служебных обязанностей, что послужило причиной трагедии”, – заявил начальник отдела Главного следственного управления ГБР Вадим Приймачок.

В частности, генерал-лейтенанта Дроздова подозревают в небрежном отношении к служебным обязанностям, повлекшими тяжкие последствия. Ему грозит от 2 до 5 лет лишения свободы.

Руководству управления полетов грозит до 15 лет заключения за нарушение правил полетов и подготовки к ним.

ГБР планирует обратиться в суд для определения меры пресечения подозреваемым. Отмечается, что “их причастность доказана экспертизами”.

Для справки: Сергей Дроздов занимает должность командующего Воздушных сил ВСУ с 2015 года. Свою военную карьеру начал в период становления независимой Украины на должности летчика. Дроздов награжден орденами Богдана Хмельницкого II и III степеней.

Как известно, самолет АН26 разбился вечером 25 сентября вблизи Чугуева в Харьковской области во время захода на посадку. На борту находились 7 членов экипажа и 20 курсантов Университета воздушных сил им. Кожедуба.

Из 27 человек, находившихся на борту, выжил только один – курсант Вячеслав Золочевский.

Сегодня Харьковский национальный университет Воздушных Сил имени Ивана Кожедуба опубликовал список 26 погибших в катастрофе военного самолета Ан-26, произошедшей накануне.