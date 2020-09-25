Во время катастрофы военного самолета вблизи Чугуева в Харьковской области погибли более 20 человек.

Об этом сообщили в Офісе президента.

Как сообщалось ранее, вблизи Чугуева в Харьковской области при заходе на посадку разбился военный самолет. В самолете находились по разным данным 23-28 человек. Среди них 5 — члены экипажа, остальные — курсанты Университета воздушных сил им. Кожедуба. На месте работают полицейские и спасатели. В Чугуев выехал глава Харьковской ОГА Алексей Кучер.

По информации ОПУ, это был учебный полет. Сейчас пожар, который произошел после падения самолета, ликвидировали.

Офис Зеленского информирует о 20 погибших и двух раненых в результате аварии.

“Во время падения самолета начался пожар. По состоянию на сейчас огонь потушили. 20 человек погибли, двое ранены. Предварительно, на борту было 24 человека. Выражаем соболезнования родным и близким погибших. Желаем скорейшего выздоровления раненым. Создается государственная комиссия для выяснения всех обстоятельств и причин этой катастрофы. На месте продолжаются поисково-спасательные работы”, — говорится в сообщении.

По информации заместителя министра внутренних дел Антона Геращенко, погибли 22 человека.

Информацию о 22 погибших подтверждает и Госслужба по чрезвычайным ситуациям. По данным спасателей, на борту самолета должны были находиться 28 человек.

“По информации диспетчера аэродрома на борту находилось 28 человек. Найдены тела 22 погибших, 2 человека пострадали и поиски четырех человек продолжаются”, — говорится в сообщении.

Глава Харьковской ОГА Алексей Кучер, который находится на месте трагедии, информирует, что большинство тех, кто находился в самолете — курсанты.

“По предварительным данным, на борту было 28 человек, из них 7 офицеров и 21 курсант. К сожалению, 22 человека погибший, 2 выжили (1 в критическом состоянии), судьба четырех в этот момент неизвестна. Молимся за жизнь, предоставляем неотложную помощь”, — написал он.