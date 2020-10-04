Командование Воздушных сил ВСУ обнародовало визуализацию схемы воздушного движения на военном аэродроме за несколько минут до падения самолета Ан-26 с курсантами под Харьковом.

Об этом сообщается на странице Воздушных сил у Facebook.

“Подчеркиваем, эта схема не является доказательной базой, но станет полезной для шумных “экспертов”, – говорится в сообщении.

Отмечается, что такой схемой руководствуются в авиации Воздушных сил и во всем мире.

В командовании ВС объяснили, что при выполнении полетов “по кругу” двух и более самолетов одновременно руководитель полетов на аэродроме уже со взлета каждого следующего самолета выбирает такой интервал между ними, который изображен на видео.

“Он позволяет “не мешать” экипажам друг другу и безопасно выполнять свои полетные задания на участках после взлета, при полете ко второму разворота и при полете к “третьему”, а также при возникновении осложненных ситуаций в полете”, – добавили в командовании Воздушных сил .

На схеме видно, что самолеты кружили над аэродромом, ожидая посадки. На ней обозначено, что первым должен был сесть именно борт, на котором находился сын командующего ВС ВСУ Дроздова.

Согласно данным визуализации, этот самолет опережал Ан-26, который вскоре разбился, почти на 20 км. Разница во времени их посадки должна была составить почти 4,5 мин.

В командовании ВС заверили, максимально способствуют следствию, предоставили все материалы для экспертной оценки.

“Призываем всех членов комиссий, расследующих причины трагедии, провести беспристрастное, качественное расследование, чтобы в будущем не допустить таких печальных страниц в украинской истории”, – говорится в сообщении.

Катастрофа Ан-26

Самолет разбился вечером 25 сентября вблизи Чугуева в Харьковской области во время захода на посадку. На борту находились 7 членов экипажа и 20 курсантов Университета Воздушных сил им. Кожедуба.

Из 27 человек, находившихся на борту, выжил только один — курсант Вячеслав Золочевский.

ХНУ Воздушных сил опубликовал список 26 погибших в катастрофе военного самолета Ан-26, которая произошла накануне.

Министр обороны Андрей Таран заявил, что военный самолет АН-26 разбился, скорее всего, из-за того, что зацепился крылом за землю.

Также стало известно, что экипажу военного самолета дали разрешение на посадку только через минуту после запроса.

Государственное бюро расследований проверяет четыре версии причин авиакатастрофы военного самолета Ан-26 в Харьковской области.

К тому же следственная группа назначила уже более 50 экспертиз по делу об авиакатастрофе самолета АН-26 в Харьковской области. В состав группы входят более 50 следователей. Тем временем одна из камер наблюдения, установленная на высотном здании в Чугуеве, сняла момент падения самолета с курсантами.

28 сентября вице=премьер-министр Олег Уруский заявил, что расшифровка бортовых самописцев началась 27 сентября и продлится 3-5 дней под руководством ГБР. В настоящее время она завершена.