Вице-премьер Олег Уруский сообщил, что медикам не удалось идентифицировать ни одно из тел погибших в авиакатастрофе самолета АН-26 в Харьковской области.

Об этом он сказал в ходе заседания Кабмина.

По словам Уруского, для идентификации тел погибших будет проведена ДНК-экспертиза.

“Тела в изувеченном состоянии, на данный момент идентификацию ни одного из тел осуществить не удалось.

Нужно будет осуществлять экспертизу ДНК, что потребует дополнительного времени. Это займет от 2 до 3 недель времени. Только после этого можно будет говорить о захоронении наших бойцов”, – пояснил министр.

На сегодня нет доступа к бортовым самописцам самолета, так как они находятся в хвостовой части самолета.

“Черные ящики находятся в хвостовой части самолета, к ним доступа нет, пока не закончена работа с телами погибших”, – пояснил он.

Также Уруский сообщил о том, что в рамках расследования трагедии уже назначено более 50 экспертиз.

Планируется осуществить выемку “всех документов”, которые прикрепят к делу для проведения следственных действий.

Напомним, вечером 25 сентября вблизи Чугуева в Харьковской области во время захода на посадку разбился военный самолет, на борту которого находились офицеры и курсанты Университета воздушных сил им. Кожедуба. На месте работают полицейские и спасатели.

В Чугуев выехал глава Харьковской ОГА Алексей Кучер. По его информации, пилот самолета АН-26 сообщал диспетчерам об отказе двигателя перед катастрофой.

По факту крушения военного самолета АН-26 Воздушных сил ВСУ в Харьковской области начато уголовное производство.

Правительство сформировало комиссию для расследования аварии. Президент Владимир Зеленский направляется в Харьковской области.