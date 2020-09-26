Об этом он сказал в ходе заседания Кабмина.
По словам Уруского, для идентификации тел погибших будет проведена ДНК-экспертиза.
“Тела в изувеченном состоянии, на данный момент идентификацию ни одного из тел осуществить не удалось.
Нужно будет осуществлять экспертизу ДНК, что потребует дополнительного времени. Это займет от 2 до 3 недель времени. Только после этого можно будет говорить о захоронении наших бойцов”, – пояснил министр.
На сегодня нет доступа к бортовым самописцам самолета, так как они находятся в хвостовой части самолета.
“Черные ящики находятся в хвостовой части самолета, к ним доступа нет, пока не закончена работа с телами погибших”, – пояснил он.
Также Уруский сообщил о том, что в рамках расследования трагедии уже назначено более 50 экспертиз.
Планируется осуществить выемку “всех документов”, которые прикрепят к делу для проведения следственных действий.
Напомним, вечером 25 сентября вблизи Чугуева в Харьковской области во время захода на посадку разбился военный самолет, на борту которого находились офицеры и курсанты Университета воздушных сил им. Кожедуба. На месте работают полицейские и спасатели.
В Чугуев выехал глава Харьковской ОГА Алексей Кучер. По его информации, пилот самолета АН-26 сообщал диспетчерам об отказе двигателя перед катастрофой.
По факту крушения военного самолета АН-26 Воздушных сил ВСУ в Харьковской области начато уголовное производство.
Правительство сформировало комиссию для расследования аварии. Президент Владимир Зеленский направляется в Харьковской области.
- По последней информации, в самолете находились не 28 человек, как сообщалось ранее, а 27 — одного из курсантов не допустили к полету. Из них 22 погибли, 2 ранены, судьба троих остается неизвестной.
- Министр обороны Андрей Таран заявил, что военный самолет АН-26 разбился, скорее всего, из-за того, что зацепился крылом за землю.
- Число погибших в авиакатастрофе военного самолета вблизи Чугуева Харьковской области возросло до 26 человек.
- Государственное бюро расследований проверяет четыре версии причин авиакатастрофы военного самолета АН-26 у в Харьковской области.