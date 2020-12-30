Правительство Ирана утвердило сумму компенсации в 150 000 долларов или ее эквивалент в других валютах для семей каждой жертвы катастрофы самолета "Международных авиалиний Украины" (МАУ).

Об этом сообщает иранское информационное агентство IRNA.

Кабинет министров Ирана поручил министерству дорог и городского развития страны в сотрудничестве с соответствующими агентствами выплатить компенсации как можно скорее. Утверждена сумма в $ 150 000 (или эквивалентную сумму в других валютах) семьям и тем, кто пострадал.

Отмечается, что средства должны быть выплачены тем, кто остались в живых и наследникам погибших “без какой-либо дискриминации по национальности и гражданству соответствии с действующими законами стран”.