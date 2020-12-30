Об этом сообщает иранское информационное агентство IRNA.
Кабинет министров Ирана поручил министерству дорог и городского развития страны в сотрудничестве с соответствующими агентствами выплатить компенсации как можно скорее. Утверждена сумма в $ 150 000 (или эквивалентную сумму в других валютах) семьям и тем, кто пострадал.
Отмечается, что средства должны быть выплачены тем, кто остались в живых и наследникам погибших “без какой-либо дискриминации по национальности и гражданству соответствии с действующими законами стран”.
- 28 декабря в Министерстве иностранных дел Ирана заявили, что передали в онлайн-формате окончательный технический отчет по результатам расследования причин катастрофы самолета “Международных авиалиний Украины”.