Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин.
Как известно, в конце декабря Украина получила от Ирана проект технического отчета и имела до 2 месяцев на представление комментариев и замечаний.
По словам Енина, соответствующие замечания передали в пятницу, 26 февраля. Их содержание засекречено.
“Учитывая требования Приложения 13 Чикагской конвенции эти замечания пока являются конфиденциальными. Мы надеемся, что иранская сторона в полном объеме учтет замечания Украины и соответствующим образом доработает текст финального отчета технического расследования. Украина в полной мере выполнила свои обязательства по международному праву”, — отметил замминистра.
- Ровно год тому назад, 8 января 2020 года, под Тегераном (Иран) был сбит ракетами украинский самолет Boeing 737 авиакомпании “Международные авиалинии Украины”. В связи с этим пять стран выступили с совместным заявлением.
- По итогам переговоров Иран взял на себя всю ответственность за авиакатастрофу украинского самолета “Международных авиалиний Украины” под Тегераном. При этом иранская сторона готова обеспечить одинаковый размер компенсации родственникам всех жертв независимо от их гражданства.
- 30 октября правительство Ирана утвердило сумму компенсации в 150 тысяч долларов или ее эквивалент в других валютах для семей каждой жертвы катастрофы самолета “Международных авиалиний Украины”.