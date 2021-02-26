Украина передала Ирану замечания и предложения к проекту финального технического отчета о катастрофе самолета МАУ Boeing 737, которая произошла под Тегераном 8 января 2020.

Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин.

Как известно, в конце декабря Украина получила от Ирана проект технического отчета и имела до 2 месяцев на представление комментариев и замечаний.

По словам Енина, соответствующие замечания передали в пятницу, 26 февраля. Их содержание засекречено.

“Учитывая требования Приложения 13 Чикагской конвенции эти замечания пока являются конфиденциальными. Мы надеемся, что иранская сторона в полном объеме учтет замечания Украины и соответствующим образом доработает текст финального отчета технического расследования. Украина в полной мере выполнила свои обязательства по международному праву”, — отметил замминистра.