Covid-19 Украина

обновлено 26.09.2020 в 17:03

Всего:

195504(+3833)

Болеют:

106468(+3833)

Выздоровели:

85133(+0)

Умерло:

3903(+76)

17:50 Катастрофа АН-26: место крушения будут обследовать два дня
17:39 Катастрофа самолета в Харьковской области: назначены более 50 экспертиз
17:24 Киев и 22 области не готовы к ослаблению карантина
16:34 Зеленский приказал приостановить все полеты АН-26
15:56 Глава ПЦУ Епифаний выразил соболезнования семьям погибших под Харьковом
15:48 Все произошло очень быстро: курсант, выживший в катастрофе, рассказал Зеленскому о трагедии
15:31 Катастрофа АН-26: ни одно из тел погибших идентифицировать не удалось
15:11 Деми Ловато рассталась с Максом Эрихом спустя два месяца после помолвки
14:59 Мать курсанта, который выжил в авиакатастрофе АН-26, рассказала о состоянии его здоровья
14:43 Вин Дизель записал свою первую песню
14:17 Трамп определился с кандидатом на должность члена Верховного суда США – The Hill
13:42 В Киеве за сутки COVID-19 подтвердили еще у 447 человек: среди них 42 ребенка
13:01 Катастрофа АН-26: в Воздушных Силах ВСУ опровергли информацию о ремонте самолета
11:19 Катастрофа АН-26: В СБУ заявили, что курсанты не управляли самолетом
10:12 Крушение военного самолета АН-26: на трассе под Харьковом затруднено движение
09:42 Курсанты, которые выжили в катастрофе АН-26, успели выпрыгнуть из самолета – Кучер
08:54 ГБР обратилось к свидетелям катастрофы Ан-26: просит помочь в сборе информации
08:30 Сутки в ООС: оккупанты на Донбассе дважды нарушили режим прекращения огня
07:59 Крушение военного самолета под Харьковом: ЕС и семь стран выразили соболезнования
07:30 В выходные в Украине ожидаются дожди и сильный ветер
01:09 В Харьковской области объявлен День траура по погибшим в катастрофе самолета АН-26
00:53 Twitter теперь будет рекомендовать пользователям читать статьи перед тем, как ими делиться

25 сентября

23:48 Грета Тунберг возобновила климатические протесты, прерванные из-за пандемии COVID-19
23:01 Крушение военного самолета в Чугуеве: реакция Зеленского и Шмыгаля

Катастрофа самолета в Харьковской области: назначены более 50 экспертиз

Следственная группа назначила уже более 50 экспертиз по делу об авиакатастрофе самолета АН-26 в Харьковской области. В состав группы входят более 50 следователей.

Суббота, 26 сентября 2020, 17:39

Об этом во время заседания Кабмина заявил председатель правительственной комиссии по расследованию причин катастрофы, вице-премьер-министр Олег Уруский.

Также собственную комиссию для расследования причин катастрофы создало Министерство обороны.

“На месте аварии работает следственная группа во главе с Государственным бюро расследований – более 50 следователей. Предназначено уже сегодня более 50 экспертиз разного плана”, – сказал Уруский.

Он добавил, что следственные органы провели выемку всех документов.

“Все документы сохранены и будут привлечены к проведению соответствующих следственных действий”, – сказал председатель правительственной комиссии.

Напомним, вечером 25 сентября вблизи Чугуева в Харьковской области во время захода на посадку разбился военный самолет, на борту которого находились офицеры и курсанты Университета воздушных сил им. Кожедуба. На месте работают полицейские и спасатели.

В Чугуев выехал глава Харьковской ОГА Алексей Кучер. По его информации, пилот самолета АН-26 сообщал диспетчерам об отказе двигателя перед катастрофой.

По факту крушения военного самолета АН-26 Воздушных сил ВСУ в Харьковской области начато уголовное производство.

Правительство сформировало комиссию для расследования аварии. Президент Владимир Зеленский направляется в Харьковской области.

  • По последней информации, в самолете находились не 28 человек, как сообщалось ранее, а 27 — одного из курсантов не допустили к полету. Из них 22 погибли, 2 ранены, судьба троих остается неизвестной.
  • Министр обороны Андрей Таран заявил, что военный самолет АН-26 разбился, скорее всего, из-за того, что зацепился крылом за землю.
  • Число погибших в авиакатастрофе военного самолета вблизи Чугуева Харьковской области возросло до 26 человек.
  • Государственное бюро расследований проверяет четыре версии причин авиакатастрофы военного самолета АН-26 у в Харьковской области.
Теги: авиакатастрофа, Кабмин, Катастрофа військового літака

Подписывайтесь на #Буквы в Telegram и Facebook и читайте самые важные и свежие новости первыми!

Буквы в Google News

Подписаться