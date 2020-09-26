Катастрофа самолета в Харьковской области: назначены более 50 экспертиз

Следственная группа назначила уже более 50 экспертиз по делу об авиакатастрофе самолета АН-26 в Харьковской области. В состав группы входят более 50 следователей.

Об этом во время заседания Кабмина заявил председатель правительственной комиссии по расследованию причин катастрофы, вице-премьер-министр Олег Уруский.

Также собственную комиссию для расследования причин катастрофы создало Министерство обороны.

“На месте аварии работает следственная группа во главе с Государственным бюро расследований – более 50 следователей. Предназначено уже сегодня более 50 экспертиз разного плана”, – сказал Уруский.

Он добавил, что следственные органы провели выемку всех документов.

“Все документы сохранены и будут привлечены к проведению соответствующих следственных действий”, – сказал председатель правительственной комиссии.