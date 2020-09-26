Спасатели нашли тела всех 25 погибших в результате крушения самолета Ан-26. С 27 человек, находившихся на борту, выжил только один курсант.

#Буквы собрали всю информацию, что известна на данный момент.

Катастрофа произошла 25 сентября около 20:45 в двух километрах от военного аэропорта Чугуева, когда самолет заходил на посадку. Это военный самолет АН-26 ВСУ воинской части А 4104. После аварии самолет загорелся: пожар потушили в 21:55.

По словам секретаря СНБО Алексея Данилова, самолет разбился во время учебно-тренировочного полета.

По словам председателя Харьковской ОГА Алексея Кучера, у самолета отказал левый двигатель.

“По той информации, которую я получил, было сообщение от пилота, отказал левый двигатель, насколько я понимаю. […] Для опытного летчика это не критическая ситуация. Что произошло потом – тоже непонятно, будет устанавливать следствие”, – сказал он.

На борту самолета были военные летчики и курсанты Харьковского университета Воздушных Сил ВСУ имени И. Кожедуба. По последним данным, на борту было 27 человек: семь офицеров и 20 курсантов (одного не допустили к выполнению полета).

25 человек погибли на месте и один – от ожогов, несовместимых с жизнью, в больнице. Еще один находится на лечении.

По информации Кучера, те, кто выжил, успели выпрыгнуть из самолета перед аварией.

“Опять же по предварительным данным уже на низком расстоянии от земли ребята выпрыгнули, смогли выпрыгнуть”, – добавил он.

В субботу, 26 сентября, в Харьковскую область приехал президент Владимир Зеленский. Он уже выразил свои соболезнования в связи с катастрофой. Сейчас на месте аварии находится глава Харьковской ОГА Алексей Кучер.

Для расследования причин катастрофы создадут комиссию – президент дал такое поручение премьер-министру Денису Шмыгалю.

По словам премьера, комиссию возглавит вице-премьер Олег Уруский, туда также войдут Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак, министры внутренних дел и обороны Арсен Аваков и Андрей Таран, председатель ГСЧС Николай Чечеткин, председатель Харьковской ОГА Алексей Кучер и другие.

В Харьковской области 26 сентября объявлен днем ​​траура по погибшим в авиакатастрофе самолета АН-26, которая произошла вечером 25 сентября у города Чугуев.

По факту крушения военного самолета АН-26 Воздушных сил ВСУ в Харьковской области начато уголовное производство.

По информации Службы безопасности Украины непосредственно управлением самолетом АН-26, который накануне разбился в Харьковской области, курсанты не совершали – все полеты выполнял командир экипажа.

После выполнения части маршрута в 20:38 он доложил руководителю полетов об отказе левого двигателя, в 20:40 – попросил заход на посадку, в 20:43 – прошел дальний привод, в 20:45 – произошла авиакатастрофа.

Министр обороны Андрей Таран заявил, что военный самолет АН-26 разбился, скорее всего, из-за того, что зацепился крылом за землю.

Таран также отметил, что по предварительной оценке специалистов по летной безопасности, произошла отказ одного из датчиков в левом двигателе воздушного судна. То есть, отказал не один двигатель, а один из его датчиков. Министр добавил также, что двигатель самолета имел в запасе более пяти тысяч летных часов до очередного ремонта.

Кроме того, по его словам, самолет 1977 производства, то есть ему 43 года, но он мог осуществлять полеты еще три года без обновления ресурса. Речь идет и о двигателях, и о самом борте. Он также отметил, что в течение вчерашнего дня самолет совершил шесть взлетов и пять посадок и должен был еще работать до 23:00.

Следователи ГБР начали досудебное расследование в связи с падением военного самолета АН-26 Воздушных Сил ВСУ в Харьковской области по факту нарушения правил полетов и подготовки к ним, повлекшее катастрофу и тяжкие последствия (ст. 416 УК Украины).

С целью координации действий на место происшествия выехало руководство Государственного бюро расследований, Офиса Генерального прокурора, Министерства обороны Украины, Генерального штаба Вооруженных Сил Украины, Национальной полиции Украины.

Следствие проверяет четыре версии авиакатастрофы:

катастрофа вследствие технической неисправности агрегатов летательного аппарата;

катастрофа вследствие ненадлежащего исполнения своих служебных обязанностей экипажем;

ненадлежащее исполнение служебных обязанностей лицами, которые были ответственными за управление полетами;

ненадлежащее техническое обслуживание самолета и подготовки его к полету.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства катастрофы. Расследование находится на контроле руководства Государственного бюро расследований.

Государственное бюро расследований обратилось к свидетелям авиакатастрофы военного самолета АН-26 в Харьковской области с просьбой о помощи в сборе информации.

“Государственное бюро расследований обращается к гражданам, которые стали свидетелями авиакатастрофы в Чугуеве. Просим лиц, имеющих фото, видео с видеорегистраторов и мобильных телефонов с места авиакатастрофы, присылать свои контактные данные, а именно ФИО и номер телефона по телефону ГБР: +380500802227”, – говорится в сообщении.

26 сентября объявлен днем ​​национального траура в связи с катастрофой Ан-26. Президент Владимир Зеленский подписал указ № 410/2020 об объявлении в Украине дня траура 26 сентября.

Отмечается, что в день траура на всей территории Украины должен быть приспущен Государственный флаг на домах и сооружениях органов государственной власти, местного самоуправления, государственных предприятий, учреждений и организаций.

Все развлекательно-концертные мероприятия должны быть отменены, а в программы теле- и радиопередач – внесены соответствующие изменения.

Руководители министерств иностранных дел семи стран Европы и Европейский союз выразили соболезнования в связи с авиакатастрофой военного самолета АН-26 в Харьковской области.

Обновлено 14:15

Правительство приняло распоряжение о выделении единовременной денежной помощи в размере 1 млн 576 тыс. грн семьям погибших. Выплаты предусмотрены по закону Украины о социальной защите военнослужащих и членов их семей. Он предусматривает осуществление выплат в случае гибели военнослужащего.