В течение недели украинское следствие должно получить подробную информацию о текущих результатах расследования уголовного производства по авиакатастрофе самолета "Международных авиалиний Украины" в Тегеране.

Об этом сообщили в Офисе генпрокурора.

В среду, 21 октября, в Тегеране завершились двусторонние переговоры Украины и Ирана по катастрофе самолета МАУ в январе текущего года.

По итогам переговоров Иран пообещал в течение недели передать украинскому следствию подробную информацию по расследованию уголовного производства по факту катастрофы.

В Офисе генпрокурора отметили, что во время переговоров стороны сверили документы, которые за 10 месяцев были направлены в рамках международной правовой помощи. В частности, с января Украина направила 5 запросов, на которые были получены только обобщенные ответы. Один из них, который касается 6 подозреваемых в причастности к катастрофе лиц, проигнорирован.

В ближайшее время Иран должен предоставить подтверждение того, что подозреваемые находятся под стражей, а также вещественные доказательства, в частности, летный планшет экипажа, который был найден в первые дни после катастрофы украинской поисково-спасательной группой.

Напомним, 8 января 2020 года вскоре после взлета из Тегерана (Иран) самолет украинской компании МАУ Boeing-737 потерпел крушение. В результате крушения Boeing-737 в Иране погибли граждане 7 стран, в том числе 11 украинцев.

Изначально в Иране заявляли о непричастности к катастрофе самолета МАУ, однако 11 января признали, что самолет был по ошибке сбит ракетой (из разработанного в России зенитно-ракетного комплекса “Тор”).

16 января Канада, Великобритания, Украина, Швеция и Афганистан подписали соглашение, в рамках которого признают Иран виновным в катастрофе самолета МАУ и требуют от государства компенсаций.

Во Франции специалисты завершили расшифровку данных “черных ящиков” сбитого в январе над Тегераном самолета МАУ.