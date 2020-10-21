Об этом сообщили в Офисе генпрокурора.
В среду, 21 октября, в Тегеране завершились двусторонние переговоры Украины и Ирана по катастрофе самолета МАУ в январе текущего года.
По итогам переговоров Иран пообещал в течение недели передать украинскому следствию подробную информацию по расследованию уголовного производства по факту катастрофы.
В Офисе генпрокурора отметили, что во время переговоров стороны сверили документы, которые за 10 месяцев были направлены в рамках международной правовой помощи. В частности, с января Украина направила 5 запросов, на которые были получены только обобщенные ответы. Один из них, который касается 6 подозреваемых в причастности к катастрофе лиц, проигнорирован.
В ближайшее время Иран должен предоставить подтверждение того, что подозреваемые находятся под стражей, а также вещественные доказательства, в частности, летный планшет экипажа, который был найден в первые дни после катастрофы украинской поисково-спасательной группой.
Напомним, 8 января 2020 года вскоре после взлета из Тегерана (Иран) самолет украинской компании МАУ Boeing-737 потерпел крушение. В результате крушения Boeing-737 в Иране погибли граждане 7 стран, в том числе 11 украинцев.
Изначально в Иране заявляли о непричастности к катастрофе самолета МАУ, однако 11 января признали, что самолет был по ошибке сбит ракетой (из разработанного в России зенитно-ракетного комплекса “Тор”).
16 января Канада, Великобритания, Украина, Швеция и Афганистан подписали соглашение, в рамках которого признают Иран виновным в катастрофе самолета МАУ и требуют от государства компенсаций.
Во Франции специалисты завершили расшифровку данных “черных ящиков” сбитого в январе над Тегераном самолета МАУ.
- 19 октября в Тегеране стартовал второй раунд переговоров о катастрофе самолета украинской авиакомпании МАУ.
По итогам переговоров Иран взял на себя всю ответственность за авиакатастрофу украинского самолета Международных авиалиний Украины” под Тегераном. При этом иранская сторона готова обеспечить одинаковый размер компенсации родственникам всех жертв независимо от их гражданства.
- Подробнее о том, к каким договоренностям пришли стороны во время переговоров, читайте в материале.