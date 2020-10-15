Российская Федерации вышла из состава консультационной группы по расследованию авиакатастрофы малазийского Boeing рейса MH17 на Донбассе. В эту группу также входят Нидерланды и Малайзия.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел РФ.

Причиной этого решения якобы стало поведение Нидерландов в отношении россиян. В заявлении МИД упоминается иск Нидерландов против РФ в Европейский суд по правам человека в связи со сбитым над Донбассом самолетом рейса МН17. Российская сторона считает такой жест “недружественным”.

“Подобные недружественные действия Нидерландов лишают смысла продолжения трехсторонних консультаций и нашего участия в них. Ответственность за срыв трехсторонних консультаций, таким образом, полностью лежит на официальной Гааге”, – говорится в заявлении.

Правительство России уверено, что Нидерланды используют дело МН17 в собственных политических целях.

Напомним, что Boeing-777 рейса MH17 был сбит террористами в небе над Донбассом 17 июля 2014 года. На борту лайнера находилось 298 человек. Все они погибли.