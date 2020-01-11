Соответствующее видео опубликовано на сайте CBS News.

Журналисты телеканала, используя информацию, полученную от источников в американской разведке, сделали визуализацию момента предполагаемой ракетной атаки на украинский авиарейс.

“Американская разведка перехватила сигналы иранских радаров, сосредоточенных на самолете. Американские спутники засекли две запущенные ракеты “земля-воздух” с последующим их взрывом”, — говорится в ролике.

При этом на кадрах показано, что сигналы иранских радаров были сконцентрированы на носу самолета и сбоку от него.

На видео с 1:10 минут

Ранее сообщалось, что телеканал ABC News сделал аналогичный видеоролик. В нем также продемонстрировано, что в направлении самолета были запущены две ракеты, одна из которых взорвалась рядом с бортом.