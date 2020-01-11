Соответствующее видео опубликовано на сайте CBS News.
Журналисты телеканала, используя информацию, полученную от источников в американской разведке, сделали визуализацию момента предполагаемой ракетной атаки на украинский авиарейс.
“Американская разведка перехватила сигналы иранских радаров, сосредоточенных на самолете. Американские спутники засекли две запущенные ракеты “земля-воздух” с последующим их взрывом”, — говорится в ролике.
При этом на кадрах показано, что сигналы иранских радаров были сконцентрированы на носу самолета и сбоку от него.
На видео с 1:10 минут
Ранее сообщалось, что телеканал ABC News сделал аналогичный видеоролик. В нем также продемонстрировано, что в направлении самолета были запущены две ракеты, одна из которых взорвалась рядом с бортом.
По данным СМИ, в пассажирский самолет рейса PS752 авиакомпании МАУ могли попасть две ракеты от российского ЗРК “Тор-М1”, которые были в свое время проданы Ирану. #Буквы рассказали, что это за оружие и как оно работает
Напомним, в ночь на 8 января незадолго после взлета из Тегерана (Иран) самолет украинской компании МАУ, Boeing 737, потерпел крушение. В результате крушения Boeing-737 в Иране погибли граждане 7 стран, в том числе 11 украинцев. Так, погибли: 82 гражданина Ирана; 63 гражданина Канады; 11 граждан Украины (двое пассажиров и 9 членов экипажа); 10 граждан Швеции; 4 гражданина Афганистана; трое граждан Германии; трое граждан Великобритании.
9 января стало известно, что по информации американская разведки авиарейс украинской компании МАУ, разбившийся под Тегераном вскоре после взлета, мог быть по ошибке сбит иранской ракетой, поскольку авиакатастрофа произошла вскоре после того, как Иран обстреливал военные базы в Ираке, где размещались американские солдаты.
В тот же день премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что самолет “Международных авиалиний Украины”, по данным канадской разведки, был сбит иранской ракетой “земля-воздух”.
Стоит отметить, что Иран отрицает версию о крушении самолета из-за ракеты.
- В НАТО заявили, что нет причин не доверять информации о том, что украинский самолет был сбит ракетой.
- СБУ рассматривает две приоритетные версии причин, которые привели к авиакатастрофе самолета рейса PS752 в Иране. Первая – попадание ракеты, вторая – теракт.