Об этом сообщили в пресс-службе министерства иностранных дел Ирана.
Сообщается, что в четверг, 16 января, между главами МИД Ирана и Украины Мохаммадом Зарифом и Вадимом Пристайко состоялся телефонный разговор. В ходе беседы Зариф сообщил, что иранская сторона готова передать Украине тела погибших граждан.
“Министры иностранных дел Исламской Республики Иран и Украины обсудили последнее состояние авиакатастрофы сегодня вечером по телефону. В этом разговоре доктор Зариф заявил о готовности Ирана передать тела украинских граждан”, — говорится в сообщении иранского ведомства.
Также отмечается, что Иран готов привлечь украинских экспертов в исследованию бортовых самописцев разбившегося самолета.
О беседе проинформировал и сам Вадим Пристайко, однако о том, удалось ли достигнуть каких-либо договоренностей министр не сообщил.
“Провел телефонный разговор с иранским министром иностранных дел Мохаммадом Зарифом. Обсудили репатриацию тел погибших украинский и участие Украины в совместном расследовании. В частности, предоставление доступа к “черных ящиков”. Наши требования остаются неизменными”, — написал он в Twitter.
Ранее сообщалось, что 16 января Канада, Великобритания, Украина, Швеция и Афганистан подписали соглашение, в рамках которого признаю Иран виновным в катастрофе самолета МАУ и требуют от государства компенсаций.
Напомним, 8 января вскоре после взлета из Тегерана (Иран) самолет украинской компании МАУ, Boeing 737, потерпел крушение. В результате крушения Boeing-737 в Иране погибли граждане 7 стран, в том числе 11 украинцев.
9 января американская разведка сообщила, что самолет мог быть по ошибке сбит иранской ракетой, поскольку авиакатастрофа произошла вскоре после того, как Иран обстреливал военные базы в Ираке, где размещались американские солдаты. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо также заявил, что самолет “Международных авиалиний Украины”, по данным канадской разведки, был сбит иранской ракетой “земля-воздух”.
- Изначально в Иране заявляли о непричастности к катастрофе самолета МАУ.
- 11 января в Иране признали, что самолет был по ошибке сбит иранской ракетой.
- В тот же день Офис Президента Украины сообщил, что президент Ирана в разговоре с Зеленским попросил прощения за сбитый Boeing.