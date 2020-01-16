Иран готов передать украинской стороне тела граждан Украины, погибших во время авиакатастрофы в Тегеране 8 января.

Об этом сообщили в пресс-службе министерства иностранных дел Ирана.

Сообщается, что в четверг, 16 января, между главами МИД Ирана и Украины Мохаммадом Зарифом и Вадимом Пристайко состоялся телефонный разговор. В ходе беседы Зариф сообщил, что иранская сторона готова передать Украине тела погибших граждан.

“Министры иностранных дел Исламской Республики Иран и Украины обсудили последнее состояние авиакатастрофы сегодня вечером по телефону. В этом разговоре доктор Зариф заявил о готовности Ирана передать тела украинских граждан”, — говорится в сообщении иранского ведомства.

Также отмечается, что Иран готов привлечь украинских экспертов в исследованию бортовых самописцев разбившегося самолета.

О беседе проинформировал и сам Вадим Пристайко, однако о том, удалось ли достигнуть каких-либо договоренностей министр не сообщил.

“Провел телефонный разговор с иранским министром иностранных дел Мохаммадом Зарифом. Обсудили репатриацию тел погибших украинский и участие Украины в совместном расследовании. В частности, предоставление доступа к “черных ящиков”. Наши требования остаются неизменными”, — написал он в Twitter.

Ранее сообщалось, что 16 января Канада, Великобритания, Украина, Швеция и Афганистан подписали соглашение, в рамках которого признаю Иран виновным в катастрофе самолета МАУ и требуют от государства компенсаций.