Правоохранители из Офиса генерального прокурора совместно с Нацполицией, чтобы установить личности погибших украинцев в авиакатастрофе самолета МАУ, следовавшему по маршруту "Тегеран-Киев", отобрали у их родных образцы ДНК.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

Так, 9 января правоохранители допросили родных погибших членов экипажа украинского Боинга и взяли у них образцы ДНК. Кроме того, представители Офиса генерального прокурора принимают все меры, чтобы вернуть тела жертв в Украину и устанавливают обстоятельства авиакатастрофы.

“Офис генерального прокурора осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве по факту авиакатастрофы самолета авиакомпании “Международные авиалинии Украины”, следовавший рейсом “Тегеран-Киев”. Так, по состоянию на 9 января 2020 года следователями ГСУ НП вместе с прокурорами Офиса генерального прокурора было проведено ряд следственных действий, в частности, отобраны образцы ДНК у родственников жертв авиакатастрофы и проведен их допрос”, – сказано в сообщении.

Ранее стало известно, что самолет мог быть поражен созданной в России ракетно-воздушной системой Tor-M1, известной в НАТО как Gauntlet.

Напомним, незадолго после взлета из Тегерана (Иран) самолет украинской компании МАУ, Boeing 737, потерпел крушение. В результате крушения Boeing-737 в Иране погибли граждане 7 стран, в том числе 11 украинцев. Так, погибли: 82 гражданина Ирана; 63 гражданина Канады; 11 граждан Украины (двое пассажиров и 9 членов экипажа); 10 граждан Швеции; 4 гражданина Афганистана; трое граждан Германии; трое граждан Великобритании.