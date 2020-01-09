Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.
Так, 9 января правоохранители допросили родных погибших членов экипажа украинского Боинга и взяли у них образцы ДНК. Кроме того, представители Офиса генерального прокурора принимают все меры, чтобы вернуть тела жертв в Украину и устанавливают обстоятельства авиакатастрофы.
“Офис генерального прокурора осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве по факту авиакатастрофы самолета авиакомпании “Международные авиалинии Украины”, следовавший рейсом “Тегеран-Киев”. Так, по состоянию на 9 января 2020 года следователями ГСУ НП вместе с прокурорами Офиса генерального прокурора было проведено ряд следственных действий, в частности, отобраны образцы ДНК у родственников жертв авиакатастрофы и проведен их допрос”, – сказано в сообщении.
Ранее стало известно, что самолет мог быть поражен созданной в России ракетно-воздушной системой Tor-M1, известной в НАТО как Gauntlet.
Напомним, незадолго после взлета из Тегерана (Иран) самолет украинской компании МАУ, Boeing 737, потерпел крушение. В результате крушения Boeing-737 в Иране погибли граждане 7 стран, в том числе 11 украинцев. Так, погибли: 82 гражданина Ирана; 63 гражданина Канады; 11 граждан Украины (двое пассажиров и 9 членов экипажа); 10 граждан Швеции; 4 гражданина Афганистана; трое граждан Германии; трое граждан Великобритании.
- Разведслужбы западных стран по предварительному расследованию назвали вероятной причиной крушения самолета Boeing 737 авиакомпании МАУ в Тегеране техническую неисправность.
- Согласно предварительному отчету иранских следователей, самолет украинской авиакомпании МАУ загорелся перед катастрофой и пытался вернуться в аэропорт. А обнаруженные на месте трагедии “черные ящики” получили повреждения.
- Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов назвал основные версии авиакатастрофы в Иране. Среди них — поражение самолета зенитной российской ракетой.