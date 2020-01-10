Главы парламентских комитетов по вопросам внешней политики, межпарламентского сотрудничества и по национальной безопасности и обороне не спешат провести заседания в связи с катастрофой украинского самолета авиакомпании МАУ в Иране.

Об этом сообщают #Буквы со ссылкой на данные Верховной Рады.

Напомним, авиакатастрофа украинского самолета произошла утром 8 января. На сайте Рады Разумков выразил соболезнования родным и близким погибших в результате падения самолета Боинг 737-800 рейса PS752 “Тегеран-Киев” Международных авиалиний Украины. Больше никакой информации и анонсов заседаний спецкомитетов Рады относительно авиакатастрофы нет.

Даже после вчерашних сообщений американской разведки и заявлений президента США, премьеров Канады и Великобритании о том, что украинский самолет сбила иранская ракета, “слуги народа” не спешат созывать заседания спецкомитетов.

На сайте Рады в разделе анонсов нет заседания спецкомитетов или экстренного заседания нардепов.

На сайте Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки последней новостью стоит поздравление главы комитета “слуги народа” Александра Завитневича.

На сайте комитете ВР по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества стоит анонс заседания на 13 января.

Только в анонсе заседания нет ни одного упоминания о катастрофе самолета МАУ в Иране.

В пресс-службе главы Комитета, народного депутата фракции “Слуга Народа” Богдана Яременко изданию LB.ua сообщили, что комитет в понедельник в закрытом режиме рассмотрит “вопросы Ирана”.

“Рассмотрение вопросов по Ирану и катастрофе будет закрытым (прим.: на заседании Комитета в понедельник, 13 января, в 14:00). Это нужно для избежания политизации вопроса”, — отметили в пресс-службе со ссылкой на заявление самого Яременко.

“Цель (прим.: заседания Комитета) — это парламентский контроль за действиями органов исполнительной власти, чтобы убедиться в том, что исполнительная власть располагает и эффективно использует все необходимые ресурсы, а также соблюдаются все права и интересы граждан Украины”.

Что касается причин закрытого формата заседания, то “есть регламентные причины. Эта неделя (прим.: с 13 января) не является комитетской. Что касается смысла, то ситуация активно развивается, поэтому лучше дать возможность приглашенным (Прим.: участникам заседания) собрать и передать комитету максимум информации”.

Ранее сообщалось, что самолет МАУ могли сбить двумя ракетами класса “земля-воздух” российского производства. Авиалайнер могли сбить двумя российскими ракетами наземного базирования (SA-15). По словам инсайдера, знакомого с разведкой, США видели, как иранские радиолокационные сигналы блокировались на самолете, прежде чем его сбили.

Напомним, в ночь на 8 января незадолго после взлета из Тегерана (Иран) самолет украинской компании МАУ, Boeing 737, потерпел крушение. В результате крушения Boeing-737 в Иране погибли граждане 7 стран, в том числе 11 украинцев. Так, погибли: 82 гражданина Ирана; 63 гражданина Канады; 11 граждан Украины (двое пассажиров и 9 членов экипажа); 10 граждан Швеции; 4 гражданина Афганистана; трое граждан Германии; трое граждан Великобритании.

Американская разведка считает, что авиарейс украинской компании МАУ, разбившийся под Тегераном вскоре после взлета, мог быть по ошибке сбит иранской ракетой, поскольку авиакатастрофа произошла вскоре после того, как Иран обстреливал военные базы в Ираке, где размещались американские солдаты.

Президент США Дональд Трамп также намекнул, что у него есть подозрения того, что самолет МАУ в Иране разбился не из-за технических неполадок.