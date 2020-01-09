Об этом сообщает пресс-служба Главы государства.

“Украинская группа из 45 специалистов уже работает над расследованием причин трагедии. Происходит осмотр деталей самолета, также проводится сбор ДНК родственников погибших с целью идентификации тел и их дальнейшей репатриации. Сейчас уже собран материал у родственников девяти из 11 жертв трагедии. Материал других двух будет собран в ближайшее время, когда решатся логистические вопросы”, – говорится в сообщении.

Кроме того, Президент Украины проводит консультации с международными партнерами. 9 января Владимир Зеленский имел телефонные разговоры с премьер-министрами Великобритании и Швеции, президентами Ирана и Афганистана. Также запланировано общение по телефону с премьер-министром Канады и Высоким представителем ЕС по иностранным делам и безопасности. Глава государства подчеркивает, что Украина заинтересована в прозрачном и объективном расследовании.

На совещании оперативного штаба было отмечено, что расследование находится на слишком раннем этапе, чтобы озвучивать конкретные детали. Рассматривается несколько версий причин авиакатастрофы.