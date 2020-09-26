Крушение военного самолета АН-26: на трассе под Харьковом затруднено движение

Об этом сообщили в пресс-службе Укравтодора.
Отмечается, что есть обломки на проезжей части, в результате чего, движение организовано по одной полосе в двух направлениях.
В то же время, ремонтные работы на этом участке М-03 приостановлены. Из-за ремонта движение транспортных средств по этому участку осуществлялось по временной схеме.
“Просим обращать внимание на новые дорожные знаки, установленные на время проведения следственных действий. Проезд будет восстановлен после завершения работы следствия. Уважаемые водители, просим не наносить препятствия работникам ГСЧС и полиции”, – добавили в пресс-службе.
Напомним, вечером 25 сентября вблизи Чугуева в Харьковской области во время захода на посадку разбился военный самолет, на борту которого находились офицеры и курсанты Университета воздушных сил им. Кожедуба. На месте работают полицейские и спасатели.
В Чугуев выехал глава Харьковской ОГА Алексей Кучер. По его информации, пилот самолета АН-26 сообщал диспетчерам об отказе двигателя перед катастрофой.
По факту крушения военного самолета АН-26 Воздушных сил ВСУ в Харьковской области начато уголовное производство.
Правительство сформировало комиссию для расследования аварии. Президент Владимир Зеленский направляется в Харьковской области.
- По последней информации, в самолете находились не 28 человек, как сообщалось ранее, а 27 — одного из курсантов не допустили к полету. Из них 22 погибли, 2 ранены, судьба троих остается неизвестной.