Крушение военного самолета АН-26: на трассе под Харьковом затруднено движение

В связи с падением военного самолета АН-26 под г. Чугуев на дороге М-03 Киев - Харьков - Довжанский на км 533 - км 534 (за селом Каменная Яруга) затруднено движение.

Об этом сообщили в пресс-службе Укравтодора.

Отмечается, что есть обломки на проезжей части, в результате чего, движение организовано по одной полосе в двух направлениях.

В то же время, ремонтные работы на этом участке М-03 приостановлены. Из-за ремонта движение транспортных средств по этому участку осуществлялось по временной схеме.

“Просим обращать внимание на новые дорожные знаки, установленные на время проведения следственных действий. Проезд будет восстановлен после завершения работы следствия. Уважаемые водители, просим не наносить препятствия работникам ГСЧС и полиции”, – добавили в пресс-службе.