Крушение военного самолета под Харьковом: ЕС и семь стран выразили соболезнования

Об этом сообщают #Буквы, ссылаясь на Twitter-аккаунт министра иностранных дел Дмитрия Кулебы.
Так, первым соболезнования выразил министр иностранных дел Молдовы Олег Цуля. Также к семьям погибших обратились: министр иностранных дел Латвийской Республики Эдгар Ринкевич, глава МИД Турецкой Республики Мевлют Чавушоглу и руководительница МИД Швеции Энн Линде.
В то же время, высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель обратился к украинцам от имени Евросоюза.
“Только что узнал о трагической катастрофе военного самолета в этот вечер в Чугуеве, Украина. Мои мысли с семьями и друзьями тех, кто потерял жизнь. Мои соболезнования от имени ЕС Президенту Владимиру Зеленскому, министру Дмитрию Кулебе и министру Андрею Тарану”, – отметил он.
Кроме того, сострадание украинцам принесли представители Болгарии, Албании и Польши.
Напомним, вечером 25 сентября вблизи Чугуева в Харьковской области во время захода на посадку разбился военный самолет, на борту которого находились офицеры и курсанты Университета воздушных сил им. Кожедуба. На месте работают полицейские и спасатели.
В Чугуев выехал глава Харьковской ОГА Алексей Кучер. По его информации, пилот самолета АН-26 сообщал диспетчерам об отказе двигателя перед катастрофой.
По факту крушения военного самолета АН-26 Воздушных сил ВСУ в Харьковской области начато уголовное производство.
Правительство сформировало комиссию для расследования аварии. Президент Владимир Зеленский направляется в Харьковской области.
- По последней информации, в самолете находились не 28 человек, как сообщалось ранее, а 27 — одного из курсантов не допустили к полету. Из них 22 погибли, 2 ранены, судьба троих остается неизвестной.