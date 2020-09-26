Крушение военного самолета под Харьковом: ЕС и семь стран выразили соболезнования

Руководители министерств иностранных дел семи стран Европы и Европейский союз выразили соболезнования в связи с авиакатастрофой военного самолета АН-26 в Харьковской области, в которой погибли 22 человека.

Об этом сообщают #Буквы, ссылаясь на Twitter-аккаунт министра иностранных дел Дмитрия Кулебы.

Так, первым соболезнования выразил министр иностранных дел Молдовы Олег Цуля. Также к семьям погибших обратились: министр иностранных дел Латвийской Республики Эдгар Ринкевич, глава МИД Турецкой Республики Мевлют Чавушоглу и руководительница МИД Швеции Энн Линде.

В то же время, высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель обратился к украинцам от имени Евросоюза.

“Только что узнал о трагической катастрофе военного самолета в этот вечер в Чугуеве, Украина. Мои мысли с семьями и друзьями тех, кто потерял жизнь. Мои соболезнования от имени ЕС Президенту Владимиру Зеленскому, министру Дмитрию Кулебе и министру Андрею Тарану”, – отметил он.

Кроме того, сострадание украинцам принесли представители Болгарии, Албании и Польши.