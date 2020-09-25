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Глава государства проинформировал, что поручил Правительству расследовать все обстоятельства трагедии. Также он сообщил о намерениях уже завтра отправиться в Харьковскую область.
“Ужасная трагедия в Харьковской области. Разбился самолет Ан-26. […] Срочно создаем комиссию для расследования всех обстоятельств и причин трагедии. Соответствующее поручение дал премьер-министру. На месте уже работает поисковая команда. Завтра буду в Харьковской области”, — говорится в заявлении.
В свою очередь глава правительства сообщил, что комиссию для расследования катастрофы возглавил вице-премьер-министр Олег Уруский. В ее состав войдут несколько министров.
“По поручению Президента создали Государственную комиссию под председательством вице-премьер-министра Олега Уруского для скорейшего выяснения обстоятельств трагедии и предоставления всей необходимой помощи пострадавшим. В состав комиссии войдут Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак, министр внутренних дел Арсен Аваков, министр обороны Андрей Таран, глава ГСЧС Николай Чечеткин, глава Харьковской облгосадминистрации Алексей Кучер и другие должностные лица”, — сообщил Шмыгаль.
Также премьер-министр выразил соболезнования родным и близким погибших.
- Как сообщалось ранее, вблизи Чугуева в Харьковской области при заходе на посадку разбился военный самолет. В самолете находились по разным данным 23-28 человек. Среди них 5 — члены экипажа, остальные — курсанты Университета воздушных сил им. Кожедуба. На месте работают полицейские и спасатели. В Чугуев выехал глава Харьковской ОГА Алексей Кучер.
- Во время катастрофы военного самолета вблизи Чугуева в Харьковской области погибли более 20 человек.