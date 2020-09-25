Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Денис Шмыгаль отреагировали на трагические события в Чугуеве.

Соответствующие посты появились на страницах Зеленского та Шмыгаля в соцсетях.

Глава государства проинформировал, что поручил Правительству расследовать все обстоятельства трагедии. Также он сообщил о намерениях уже завтра отправиться в Харьковскую область.

“Ужасная трагедия в Харьковской области. Разбился самолет Ан-26. […] Срочно создаем комиссию для расследования всех обстоятельств и причин трагедии. Соответствующее поручение дал премьер-министру. На месте уже работает поисковая команда. Завтра буду в Харьковской области”, — говорится в заявлении.

В свою очередь глава правительства сообщил, что комиссию для расследования катастрофы возглавил вице-премьер-министр Олег Уруский. В ее состав войдут несколько министров.

“По поручению Президента создали Государственную комиссию под председательством вице-премьер-министра Олега Уруского для скорейшего выяснения обстоятельств трагедии и предоставления всей необходимой помощи пострадавшим. В состав комиссии войдут Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак, министр внутренних дел Арсен Аваков, министр обороны Андрей Таран, глава ГСЧС Николай Чечеткин, глава Харьковской облгосадминистрации Алексей Кучер и другие должностные лица”, — сообщил Шмыгаль.

Также премьер-министр выразил соболезнования родным и близким погибших.