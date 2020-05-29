Николаевский судостроительный завод возобновил боеспособность малого бронированного артиллерийского катера "Никополь", который был захвачен россиянами в Керченском проливе.

Об этом сообщает пресс-служба “Укроборонпрома”.

“Мы своевременно и в полном объеме выполнили свои обязательства перед Министерством обороны Украины. Восстановительные работы на “Никополе” завершены, катер уже направился к пункту своей постоянной дислокации и готов к выполнению боевых задач”, – рассказал директор завода.

Отмечается, что ремонтные работы на катере продолжались во время карантина. Специалистам удалось отремонтировать наружную обшивку подводной части катера, протекторную защиту, винто-релувые комплексы, судовые системы, донно-бортовую арматуру и оборудование.

Также на заводе восстановили на судне электрооборудование и перекрасили катер.

Напомним, российские военные 25 ноября 2018 года захватили в нейтральных водах Керченского пролива украинские малые бронированные артиллерийские катера “Бердянск”, “Никополь” и буксир “Яны Капу”. В рамках обмена украинских военнопленных моряков передали украинской стороне в начале сентября этого года. 18 ноября, в акватории Черного моря стартовал процесс по возвращению украинских катеров “Никополь”, “Бердянск” и буксира “Яны Капу”, которые были незаконно захвачены российскими силовиками в ноябре прошлого года.