Об этом сообщили в пресс-службе Офиса генпрокурора.
Отмечается, что во время расследование фактов пыток и изнасилования женщины работниками подразделения полиции в Кагарлыке в мае текущего года правоохранителям стало известно и о других преступлениях, совершенных правоохранителями.
В частности, 9 января текущего года сотрудники подразделения задержали и пристегнули наручниками к батареям двух человек. Их продержали в отделении всю ночь, однако задержание никак не было оформлено.
По информации следствия, бывший руководитель отделения знал о преступлении, но не принял мер, чтобы прекратить его, не сообщил о нем в компетентные органы.
27 октября бывшему руководителю Кагарлыкского отделения полиции сообщили о подозрении в непринятии мер для прекращения преступления. Его поместили под домашний арест.
- Напомним, что в ночь с 23 на 24 мая сотрудники Кагарлыкского отделения полиции в своем служебном кабинете применили пытки к женщине, которую вызвали в участок свидетелем. Они надевали на нее противогаз, применяли наручники, а также стреляли в нее над головой из табельного оружия. После этого женщина была изнасилована.
- 26 мая следователи Государственного бюро расследований объявили подозрение двум бывшим правоохранителям, которых обвиняют в изнасиловании женщины в отделении полиции Кагарлык (Киевская область).
- В июле еще двум полицейским по факту изнасилования и пыток в отделении полиции Кагарлык было сообщено о подозрении.
- После изнасилования в Кагарлыке и перестрелки в Броварах депутаты “Голоса” решили инициировать отставку министра внутренних дел Арсена Авакова. Но голосов за такое решение не набралось.
- 27 октября суд изменил меру пресечения одному из подозреваемых в деле об изнасиловании и пытках в полицейском участке в Кагарлыке с содержания под стражей на домашний арест. Сейчас под домашним арестом находятся два фигуранта дела.