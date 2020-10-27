Бывшему руководителю Кагарлыкского отделения полиции сообщили о подозрении из-за непринятия мер для прекращения незаконных действий подчиненных, подозреваемых в причастности к насильственному исчезновению людей.

Об этом сообщили в пресс-службе Офиса генпрокурора.

Отмечается, что во время расследование фактов пыток и изнасилования женщины работниками подразделения полиции в Кагарлыке в мае текущего года правоохранителям стало известно и о других преступлениях, совершенных правоохранителями.

В частности, 9 января текущего года сотрудники подразделения задержали и пристегнули наручниками к батареям двух человек. Их продержали в отделении всю ночь, однако задержание никак не было оформлено.

По информации следствия, бывший руководитель отделения знал о преступлении, но не принял мер, чтобы прекратить его, не сообщил о нем в компетентные органы.

27 октября бывшему руководителю Кагарлыкского отделения полиции сообщили о подозрении в непринятии мер для прекращения преступления. Его поместили под домашний арест.