Covid-19 Украина

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Кофе без завтрака может нарушить уровень сахара в крови – ученые

Британские ученые выяснили, что крепкий черный кофе сразу после пробуждения может нарушить контроль над уровнем сахара в крови.

Суббота, 3 октября 2020, 21:38

Об этом пишет CNN.

Для своего исследования исследователи из Университета Бата пригласили 29 здоровых мужчин и женщин для участия в трех различных ночных экспериментах.

В одном из них участники спали нормально ночью, примерно с 23:00 до 7:00, и им было предложено выпить сладкий напиток утром после пробуждения.

В другом случае участники испытали нарушенный ночной сон – исследователи будили их каждый час на пять минут, а затем, проснувшись, им давали тот же сладкий напиток.

В третий раз, участники испытали такое же нарушение сна, но на этот раз им сначала дали крепкий черный кофе за 30 минут до употребления сладкого напитка.

Ученые обнаружили, что одна ночь нарушенного сна не ухудшила у участников уровень глюкозы в крови и инсулин. Тем не менее, крепкий черный кофе, употребляемый перед завтраком, значительно увеличивает реакцию глюкозы в крови примерно на 50 %.

В связи с этим исследователи рекомендуют не употреблять крепкий кофе, как минимум, за час до богатого углеводами завтрака.

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Теги: вчені, дослідження, кофе

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