Пленум Верховного Суда просит Конституционный суд Украины дать официальные разъяснения по поводу того, можно ли привлекать президента Владимира Зеленского к административной ответственности.

Об этом сообщает издание “Украинская правда” со ссылкой на агентство “Интерфакс-Украина”

Так, Верховный Суд просит разъяснить часть первую ст. 105 Конституции Украины в аспекте возможного привлечения президента к административной ответственности за совершение административного нарушения при исполнении полномочий.

За направление конституционного представления в пятницу, 18 сентября, проголосовали 144 судьи, присутствующих на пленуме, двое судей высказались против.

Речь идет о возможном привлечении Владимира Зеленского к административной ответственности за то, что он 3 июня во время визита в Хмельницкий вместе с делегацией пил кофе в местном кафе. На тот момент заведение не могло принимать посетителей в помещении минимум до 5 июня в связи с карантином из-за эпидемии коронавируса.

Как сообщает “Судебно-юридическая газета”, во время заседания пленума ВС докладчик – судья Леонид Лобойко заявил, что действующее законодательство позволяет привлечь президента к ответственности только за государственную измену.

Ранее Зеленского не смогли привлечь к административной ответственности за нарушения при декларировании: Печерский районный суд Киева закрыл соответствующее дело, сославшись на неприкосновенность президента.

С учетом сложившихся обстоятельств, дать четкий ответ, можно ли привлекать к ответственности главу государства за совершение админправонарушения, может дать только Конституционный суд.

Стоит отметить, что Хмельницкий городской районный суд ранее приостановил производство относительно Владимира Зеленского за нарушение карантина и обратился по этому поводу в Верховный Суд – для разъяснения, можно ли его привлечь к административной ответственности, ведь, согласно Конституции, президент является неприкосновенным.

Данный вопрос и был вынесен на рассмотрение Пленума Верховного Суда.