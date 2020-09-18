Об этом сообщает издание “Украинская правда” со ссылкой на агентство “Интерфакс-Украина”
Так, Верховный Суд просит разъяснить часть первую ст. 105 Конституции Украины в аспекте возможного привлечения президента к административной ответственности за совершение административного нарушения при исполнении полномочий.
За направление конституционного представления в пятницу, 18 сентября, проголосовали 144 судьи, присутствующих на пленуме, двое судей высказались против.
Речь идет о возможном привлечении Владимира Зеленского к административной ответственности за то, что он 3 июня во время визита в Хмельницкий вместе с делегацией пил кофе в местном кафе. На тот момент заведение не могло принимать посетителей в помещении минимум до 5 июня в связи с карантином из-за эпидемии коронавируса.
Как сообщает “Судебно-юридическая газета”, во время заседания пленума ВС докладчик – судья Леонид Лобойко заявил, что действующее законодательство позволяет привлечь президента к ответственности только за государственную измену.
Ранее Зеленского не смогли привлечь к административной ответственности за нарушения при декларировании: Печерский районный суд Киева закрыл соответствующее дело, сославшись на неприкосновенность президента.
С учетом сложившихся обстоятельств, дать четкий ответ, можно ли привлекать к ответственности главу государства за совершение админправонарушения, может дать только Конституционный суд.
Стоит отметить, что Хмельницкий городской районный суд ранее приостановил производство относительно Владимира Зеленского за нарушение карантина и обратился по этому поводу в Верховный Суд – для разъяснения, можно ли его привлечь к административной ответственности, ведь, согласно Конституции, президент является неприкосновенным.
Данный вопрос и был вынесен на рассмотрение Пленума Верховного Суда.
- Напомним, Владимир Зеленский вместе с главой своего офиса Андреем Ермаком, Виктором Ляшко и другими чиновниками посетили кафе в Хмельницком. Фото, как они пьют кофе внутри заведения, обнародовала пресс-службаглавы государства.
- При этом, согласно графику выхода из карантина, до 5 июня кафе и рестораны могли работать только на вынос (либо же посетители могут находиться на летних площадках).
- Комментируя инцидент, Виктор Ляшко заявил, что президент заходил в кафе “убедиться в соблюдении норм”, в связи с чем это не нарушение карантина.
- В кафе в Хмельницком, которое накануне, несмотря на карантин, посетил президент Владимир Зеленский, объяснили, что пустили его, потому что “есть нормы культуры”.
- В то же время сам Владимир Зеленский заявил в комментарии журналистам, что готов заплатить штраф, если его действия признают нарушением правил карантина.
- В отношении Владимира Зеленского полиция составила протокол по ст. 44-3 Кодекса Украины об административных правонарушениях (нарушение правил карантина). Для должностных лиц нарушение этой статьи влечет за собой наложение штрафа в размере от 2 тыс. до 10 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан (то есть от 34 тыс. до 170 тыс. грн).
- Хмельницкий городской районный суд оштрафовал главу Офиса Президента Украины Андрея Ермака, главного санитарного врача Виктора Ляшко, а также других чиновников, которые вместе с Зеленским пили кофе в кафе Хмельницкого.