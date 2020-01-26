Казахстан приостановил безвиз для транзитных пассажиров из Китая из-за нового коронавируса

Об этом сообщила пресс-служба казахстанского премьер-министра.
Глава правительства Казахстана Аскар Мамин провел совещание по вопросу недопущения распространения коронавируса на территории страны.
Мамин поручил усилить санитарно-эпидемиологический и миграционный контроль в пунктах пропуска на государственной границе, установить медицинское наблюдение за всеми лицами, прибывающими из КНР, обеспечить готовность медицинских учреждений к оказанию необходимой помощи, ограничить выезд в Китай в служебные командировки, а также рекомендовать воздержаться от поездок по частным делам и в туристических целях.
“Приостановить действие режима 72-часового безвизового пребывания на территории Республики Казахстан для транзитных пассажиров из КНР… Временно приостановить работу казахстанской части МЦПС “Хоргос”… В случае необходимости обеспечить экстренную эвакуацию казахстанских студентов и других граждан РК, находящихся в городе Ухань”, – сказано в сообщении.
Как известно, в декабре в Китае была зафиксирована вспышка пневмонии, вызванной новым коронавирусом. Впервые вирус был обнаружен в городе Ухань. Позже Ухань и расположенный в 80-ти километрах от него густонаселенный город Хаунган были закрыты на карантин.
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