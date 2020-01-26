Казахстан приостановил безвиз для транзитных пассажиров из Китая из-за нового коронавируса

Об этом сообщила пресс-служба казахстанского премьер-министра.

Глава правительства Казахстана Аскар Мамин провел совещание по вопросу недопущения распространения коронавируса на территории страны.

Мамин поручил усилить санитарно-эпидемиологический и миграционный контроль в пунктах пропуска на государственной границе, установить медицинское наблюдение за всеми лицами, прибывающими из КНР, обеспечить готовность медицинских учреждений к оказанию необходимой помощи, ограничить выезд в Китай в служебные командировки, а также рекомендовать воздержаться от поездок по частным делам и в туристических целях.

“Приостановить действие режима 72-часового безвизового пребывания на территории Республики Казахстан для транзитных пассажиров из КНР… Временно приостановить работу казахстанской части МЦПС “Хоргос”… В случае необходимости обеспечить экстренную эвакуацию казахстанских студентов и других граждан РК, находящихся в городе Ухань”, – сказано в сообщении.