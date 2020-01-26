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Казахстан приостановил безвиз для транзитных пассажиров из Китая из-за нового коронавируса

Казахстан приостановил безвизовый режим пребывания в стране для транзитных пассажиров из Китая.

Воскресенье, 26 января 2020, 19:02

Об этом сообщила пресс-служба казахстанского премьер-министра.

Глава правительства Казахстана Аскар Мамин провел совещание по вопросу недопущения распространения коронавируса на территории страны.

Мамин поручил усилить санитарно-эпидемиологический и миграционный контроль в пунктах пропуска на государственной границе, установить медицинское наблюдение за всеми лицами, прибывающими из КНР, обеспечить готовность медицинских учреждений к оказанию необходимой помощи, ограничить выезд в Китай в служебные командировки, а также рекомендовать воздержаться от поездок по частным делам и в туристических целях.

“Приостановить действие режима 72-часового безвизового пребывания на территории Республики Казахстан для транзитных пассажиров из КНР… Временно приостановить работу казахстанской части МЦПС “Хоргос”… В случае необходимости обеспечить экстренную эвакуацию казахстанских студентов и других граждан РК, находящихся в городе Ухань”, – сказано в сообщении.

Как известно, в декабре в Китае была зафиксирована вспышка пневмонии, вызванной новым коронавирусом. Впервые вирус был обнаружен в городе Ухань. Позже Ухань и расположенный в 80-ти километрах от него густонаселенный город Хаунган были закрыты на карантин.

Ранее #Буквы рассказывали, что такое коронавирусы, насколько они опасны, что рекомендует делать МОЗ, чтобы обезопасить себя, а также о том, каковы симптомы опасного заболевания.

25 января лидер Китая Си Цзиньпин заявил, что темпы распространения опасного коронавируса в стране ускоряются, и ситуация является непростой. Согласно последним данным, в Китае зарегистрировано 1372 случая заболевания, 41 человек скончался.

  • В Канаде подтвердили первый случай заражения опасным коронавирусом нового типа 2019-nCoV из Китая. Также случаи заражения были зафиксированы в 3 штатах США. 
  • 24 января премьер-министр Украины Алексей Гончарук сообщил о создании оперативного штаба в связи со вспышкой опасного коронавируса в Китае и призвал украинцев не волноваться.
Теги: вирус, коронавирус, Казахстан

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