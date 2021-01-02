В субботу, 2 января, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон об отмене смертной казни.

Об этом говорится на сайте президента.

Документ ратифицирует Второй факультативный протокол к Международному пакту о гражданских и политических правах, направленный на отмену смертной казни.

Казахстан присоединился к протоколу Генассамблеи ООН в сентябре 2020 года. Однако смертная казнь не отменяется полностью. Существует предостережение, что такую форму наказания целесообразно употреблять в военное время после признания виновным в совершении особо тяжких преступлений военного характера.

Отметим, что смертные приговоры в Казахстане прекратили в 2003 году. Тогда ввели временный мораторий. Те, кто были формально приговорены к смертной казни, фактически отбывали пожизненное заключение.

Последние страны на постсоветском пространстве, где официально смертная казнь не отменена, – Беларусь, Таджикистан и Россия.