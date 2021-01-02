Об этом говорится на сайте президента.
Документ ратифицирует Второй факультативный протокол к Международному пакту о гражданских и политических правах, направленный на отмену смертной казни.
Казахстан присоединился к протоколу Генассамблеи ООН в сентябре 2020 года. Однако смертная казнь не отменяется полностью. Существует предостережение, что такую форму наказания целесообразно употреблять в военное время после признания виновным в совершении особо тяжких преступлений военного характера.
Отметим, что смертные приговоры в Казахстане прекратили в 2003 году. Тогда ввели временный мораторий. Те, кто были формально приговорены к смертной казни, фактически отбывали пожизненное заключение.
Последние страны на постсоветском пространстве, где официально смертная казнь не отменена, – Беларусь, Таджикистан и Россия.
- Ранее сообщалось, что в США в штате Индиана провели первую за последние 17 лет смертную казнь на федеральном уровне.