Каждый четвертый субъект хозяйствования в Украине нарушает карантинные ограничения, установленные Правительством в связи со вспышкой коронавируса COVID-19.

Об этом заявил сегодня на брифинге замминистра охраны здоровья Украины, главный санитарный врач Виктор Ляшко.

По его словам, всего Госпродпотребслужба за прошлую неделю провела 37 тысяч проверок.

“Хочу обратить внимание на проверки, которые проведены Государственной службой по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей за прошлую неделю. Были проведены 37 тысяч проверок. Из них на каждом четвертом объекте выявлены нарушения противоэпидемических норм, в частности соблюдение карантинных условий”, – отметил Ляшко.

“Это свидетельствует о том, что более чем 9122 объекта стали потенциальным источником возможного распространения коронавирусной болезни”, – добавил он.

В связи с этим Ляшко подчеркнул, что борьба с коронавирусом – это комплексная работа, которую должны выполнять Правительство, органы местного самоуправления, бизнес и люди.

“Исключительно в таком объединении есть шанс преодолеть с как можно меньшими рисками проблему коронавируса”, – заявил главный санврач.

(На видео – с 20:45)

Согласно сообщению на сайте Госпродпотребслужбы, нарушения обнаружили: в 2730 заведениях общественного питания, 3889 объектах торговли продовольственными товарами, 1669 местах торговли непродовольственными товарами, в 284 парикмахерских и салонах красоты и на 540 других объектах (в частности, в транспорте и аптеках).