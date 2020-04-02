Об этом сообщает испанское издание Elespanol.
Не менее 2170 пожилых людей, умерли в испанских домах престарелых от коронавируса. Предполагается, что это каждый четвертый смертельный от общего числа погибших во время эпидемии COVID-19 в Испании.
Количество умерших в домах престарелых составляет 26,49% от общего уровня смертности от пандемии. Наибольшее количество случаев зарегистрировано в Мадриде – 1070.
Помимо того, пандемия имеет более высокий уровень смертности среди пожилых людей – 87% умерших были в возрасте 70 лет и старше, – эти цифры, как пишет издание, отражают очевидное отсутствие санитарных мер в их домах престарелых.
В настоящий момент в Испании зарегистрировано 8189 смертей от коронавируса.
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