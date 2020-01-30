Каждый пятый украинец (более 20 %) считает, что авторитарный режим может быть лучше демократического.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Фондом “Демократические инициативы” имени Илька Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова.

Так, большинство респондентов (52,4 %) заявили, что демократия является наиболее желательным вариантом государственного устройства для Украины.

Противоположного мнения (что при определенных обстоятельствах авторитарный режим может быть лучше) придерживаются 20,3 % украинцев.

Еще 18,8 % опрошенных ответили, что для них вообще не имеет значения, демократический режим в стране или нет.

“Среди регионов отличается Восточный, где отдают предпочтение демократическому устройству 37 %, а для 30 % нет разницы, демократический режим или нет”, – отмечают социологи.

Общенациональное исследование проводилось с 6 по 11 декабря 2019 года во всех регионах Украины за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Опрошено 2018 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3 %.