Каждый пятый украинец придерживается мнения, что в течение 2020 года может возникнуть Майдан-3.

Об этом свидетельствуют результаты общенационального исследования, проведенного Фондом “Демократические инициативы” имени Илька Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова с 13 по 18 декабря 2019 года.

“Предполагают, что в течение 2020 года может возникнуть Майдан-3, 21 % граждан, 66 % считают, что этого не будет”, – отмечается в результатах исследования.

По мнению 15,8 % граждан, в ближайшее время в их городах возможны массовые акции протеста (2,7 % в этом уверены и еще 13,1 % допускают такую вероятность). Считают такую перспективу маловероятной 39,9 % респондентов, и еще 34,2 % уверены, что таких выступлений не будет.

Лично готовы участвовать в таких митингах и демонстрациях 16,3 % опрошенных (3,7 % – обязательно и еще 12,6 % – скорее всего), а 71,3 % – нет.

Исследование проводилось во всех регионах Украины за исключением аннексированного Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Опрошено 2017 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3 %.