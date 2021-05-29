Про це повідомляється в офіційних соціальних мережах герцога та герцогині Кембриджських.

Кейт Міддлтон отримала перше щеплення в п’ятницю, 28 травня.

“Вчора я отримала свою першу дозу вакцини проти COVID-19 в лондонському Музеї науки. Я висловлюю величезну подяку всім, хто має стосунок до кампанії вакцинації. Спасибі вам за все, що ви робите”, — зазначається в повідомленні.

39-річна Кейт Міддлтон також поділилася фотознімком моменту, коли їй вводили вакцину.

Яким саме препаратом щепили герцогиню, не озвучується.

Варто зазначити, що минулого тижня герцог Кембриджський, принц Вільям також отримав першу дозу вакцини проти коронавірусу COVID-19.

Королева Великої Британії Єлизавета II отримала щеплення проти коронавірусу ще в січні. А принц Чарльз з дружиною Каміллою – в лютому.

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Як повідомляє британське агентство ВВС, герцогиня Кетрін – одна з понад 39 мільйонів людей у Великій Британії, які отримали першу дозу вакцини проти коронавірусу.

Понад 24 млн людей уже отримали другу дозу.

За даними британського міністра охорони здоров’я Метта Хенкока, за останні два тижні більше половини людей, яким виповнилося 30 років, були щеплені у Великій Британії.