Видео опубликовано на YouTube-канале королевской семьи.

Онлайн-встреча Миддлтон и Харрисон была приурочена к Международному женскому дню.

“Жасмин Харрисон стала самой молодой женщиной, в одиночку пересекла Атлантический океан на гребной лодке. Она завершила рекордный путь в 3000 миль (4828 км) 20 февраля в возрасте 21 года. В Международный женский день мы чествуем ее выдающееся достижение и силу, которую он имеет для мотивации и вдохновения женщин во всем мире”, – говорится на странице герцога и герцогини Кембриджских в Twitter.

Jasmine Harrison became the youngest woman to solo row the Atlantic – completing the record-breaking 3,000-mile row on 20th February aged 21.

This International Women’s Day we celebrate her remarkable achievement & the power it has to motivate & inspire women around the world. pic.twitter.com/deHqHwEMNX

