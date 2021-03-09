Видео опубликовано на YouTube-канале королевской семьи.
Онлайн-встреча Миддлтон и Харрисон была приурочена к Международному женскому дню.
“Жасмин Харрисон стала самой молодой женщиной, в одиночку пересекла Атлантический океан на гребной лодке. Она завершила рекордный путь в 3000 миль (4828 км) 20 февраля в возрасте 21 года. В Международный женский день мы чествуем ее выдающееся достижение и силу, которую он имеет для мотивации и вдохновения женщин во всем мире”, – говорится на странице герцога и герцогини Кембриджских в Twitter.
Jasmine Harrison became the youngest woman to solo row the Atlantic – completing the record-breaking 3,000-mile row on 20th February aged 21.
This International Women’s Day we celebrate her remarkable achievement & the power it has to motivate & inspire women around the world. pic.twitter.com/deHqHwEMNX
— The Duke and Duchess of Cambridge (@KensingtonRoyal) March 8, 2021
Сама Харрисон отметила, что для женщин многие возможности просто закрыты, поэтому они зачастую не знают, что могут чего-то добиться.
“Я думаю, что вы вдохновляете молодых женщин. Вы совершенно правы: пока об этих вещах не заговорят и не продемонстрируют их, вы никогда не сможете реализовать свои скрытые возможности”, — сказала герцогиня.
Кейт Миддлтон также затронула тему психического здоровья, которой они с принцем Уильямом уделяют много внимания, и сказала, что оно крайне важно в достижении таких целей.
- Накануне на американском телеканале CBS вышло интервью британского принца Гарри и его жены Меган Маркл телевудущей Опре Уинфри, в котором, в частности, Маркл рассказала о разладе с женой принца Уильяма Кейт Миддлтон.