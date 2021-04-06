Известная британская актриса Кейт Уинслет рассказала, что некоторые голливудские актеры не совершают каминг-аут, поскольку опасаются, что их после этого не будут приглашать на роли гетеросексуальных персонажей.

Об этом она рассказала в интервью изданию The Times.

По словам Уинслет, она знает “как минимум 4 актеров, скрывающих свою сексуальность” из-за “гомофобии” в Голливуде.

Обладательница “Оскара” отметила, что актеры-геи в Голливуде скрывают свою сексуальную ориентацию в атмосфере “страха”, что это уничтожит их дальнейшую карьеру.

“Я не могу назвать вам количество молодых актеров, которых я знаю, – некоторые хорошо известны, некоторые только начинающие, – которые боятся, что их сексуальность будет раскрыта, и что это помешает им получить роли гетеросексуальных персонажей”, – подчеркнула Уинслет.

“Когда у одного известного актера появился американский агент, он сказал ему: “Я так понимаю, что вы бисексуал. Этого лучше не афишировать”. Я знаю как минимум четырех актеров, полностью скрывающих свою ориентацию. И это очень болезненно. Потому что они боятся, что их разоблачат. И они говорят: “Я не хочу, чтобы обо мне узнали правду”, — добавила звезда “Титаника”, которую цитирует издание People.

По мнению актрисы, эта проблема в большей степени касается мужчин.

В связи с этим Уинслет выступила против “осуждения, дискриминации и гомофобии” в киноиндустрии и добавила, что ЛГБТ в Голливуде нуждаются в движении в стиле #MeToo.

“Голливуд должен отказаться от этой устаревшей чуши: “Может ли он играть натуралов, потому что, по всей видимости, он гей?.. Вы не поверите, насколько это широко распространено”, – заявила актриса.

По словам Уинслет, нужно, чтобы больше людей говорили об этом открыто, как она.

“Я не собираюсь запугивать или бросать вызов Голливуду. Мы просто говорим о молодых актерах, которые, возможно, рассматривают возможность присоединиться к этой профессии, и найти способ сделать ее более открытой… Чтобы было меньше осуждения, дискриминации и гомофобии”, – сказала она.

Сама Уинслет недавно сыграла лесбиянку в фильме “Аммонит”. В нем рассказывается история о романе между палеонтологом Мэри Эннинг и молодой лондонской леди Шарлоттой.

Актриса объяснила, что могла бы говорить о том, что забрала у кого-то возможность сыграть в этой киноленте, но ее роль никому другому не предлагали.

“Мы могли бы затронуть тему того, что я чувствую, играя лесбиянку и, возможно, забирая эту роль у кого-то. Но мне надоело не быть честной в том, что я на самом деле думаю. И я знаю, что эту роль никогда не предлагали никому другому. Когда я согласилась на съемки, у меня появилась возможность пронести историю ЛГБТК в гостиные”, – рассказала она.