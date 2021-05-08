Про це повідомляє британська телерадіокомпанія ВВС.

Перепис офіційно розпочався в східній частині Кенії в Національному заповіднику Шімба-Хіллз в п’ятницю.

Служба дикої природи Кенії (KWS) заявила, що національний перепис дикої природи спрямований на виявлення загальної кількості диких тварин і того, як вони розподілені. Він також визначить тенденції популяції диких тварин з плином часу і виявить загрози їх збереженню.

Служба дикої природи управляє 55 парками, заповідниками і заказниками дикої природи. Незаконне браконьєрство призвело до скорочення кількості слонів і носорогів, а зусилля зі збереження дикої природи останнім часом були посилені. При цьому, туризм залишається одним з найбільших джерел доходу уряду Кенії.