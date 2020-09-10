Руководство Украины пытается уничтожить материалы дела «вагнеровцев» – Турчинов

Бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов заявил, что руководство Украины пытается уничтожить материалы, подтверждающие подготовку спецслужб по задержанию боевиков ППК "Вагнера", причастных к военным преступлениям на Донбассе.

Об этом он сказал сегодня на пресс-конференции в Киеве.

Так, во время пресс-конференции Турчинов и бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко продемонстрировали документы, на основе которых 30 июля якобы должны были вручить подозрения 26 вагнеровцам.

Луценко подчеркнул, что эти документы свидетельствуют, что спецоперация была, а “власть врет”.

В свою очередь, Турчинов отметил, что руководство страны пытается уничтожить соответствующие материалы и документы, чтобы скрыть срыв спецоперации.

“Руководство государства начинает скрывать эту информацию и, более того, заставляет руководителей украинских спецслужб обманывать общество. Но вы знаете, наиболее опасным является то, что для того чтобы скрыть зло, предпринимаются попытки уничтожить эту информацию, уничтожить документы, уничтожить материалы дела. Это уже новые преступления, в реализацию которых втягивают чиновников, сотрудников разведки, Службы безопасности Украины, Генеральной прокуратуры”, – сказал он.

Кроме того, бывший секретарь СНБО заявил, что офицеры СБУ, участвовавшие в спецоперации, готовы дать показания Временной следственной комиссии, если она будет создана в Парламенте.

“Говорил со многими офицерами, которые принимали участие в этой спецоперации, они готовы дать показания парламентской Временной следственной комиссии. Они не могут, как мы, выйти на пресс-конференцию, поскольку на должностях, делать заявления, но они дадут показания, честно рассказав все, как происходило, и на каком этапе была сорвана выдающаяся операция украинских спецслужб”, – отметил Турчинов.