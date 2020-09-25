Руководителя Государственной инспекции Тернополя задержали за вымогательство $40 тыс. в бывшего сотрудника комбината.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

По данным следствия, чиновник вместе с сыном – директором местного предприятия пищевой промышленности – требовали оплатить несуществующий долг в $40 000.

“Эти деньги потерпевший якобы был должен работодателю из-за растраты вверенного ему имущества и продукции. Чтобы заставить мужчину возместить “потери” злоумышленники привлекли двух представителей криминалитета. В случае отказа оплатить средства уголовники угрожали горожанину физической расправой”, – говорится в сообщении.

Директора предприятия задержали после получения от потерпевшего второй части “долга” в размере $10 тыс. Одновременно задержали руководителя налоговой инспекции и уголовников.

Фото: СБУ

Решается вопрос об объявлении подозрения по ст. 189 (вымогательство) УК Украины.