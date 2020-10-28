Об этом сообщает агентство Reuters.
Марк Цукерберг из Facebook Inc., Джек Дорси из Twitter Inc и Сундар Пичаи из Google расскажут комитету под председательством сенатора-республиканца Роджера Викера, что раздел 230 Закона о порядочности в коммуникациях, который защищает компании от ответственности за контент, размещенный пользователями, имеет решающее значение для свободного выражения мнений в Интернете.
Дорси из Twitter предупредит комитет, что подрыв основ Раздела 230 может значительно навредить тому, как люди общаются в Интернете. Цукерберг укажет, что социальные платформы, скорее всего, будут больше подвергать цензуре.
На прошлой неделе Facebook и Twitter ограничили распространение непроверенной публикации издания New York Post о кандидате в президенты от демократов Джо Байдена.
В этой публикации цитируются непроверенные электронные письма от сына бывшего вице-президента, Хантера Байдена, когда он был членом правления украинской энергетической компании Burisma. Трамп обвинил соцсети в попытке не допустить распространения этих сообщений.
Сенаторы-республиканцы и президент США Дональд Трамп считают, что социальные платформы, управляемые технологическими гигантами, имеют антиконсервативный уклон.
Раздел 230 закона 1996 года о приличии в области коммуникации наделяет интернет-платформы широкими полномочиями в плане управления своими сайтами и защищает их от юридической ответственности за действия пользователей за исключением относительно узкого перечня случаев.
Трамп сказал, что его администрация будет “очень внимательно” следить за соцсетями на фоне приближения президентских выборов
- В ночь на 28 октября хакеры взломали сайт предвыборной кампании кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа, оставив там сообщение.