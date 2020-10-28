Руководители трех крупных технологических компаний будут свидетельствовать в Сенате США, защищая закон, который в свою очередь защищает техкомпании.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Марк Цукерберг из Facebook Inc., Джек Дорси из Twitter Inc и Сундар Пичаи из Google расскажут комитету под председательством сенатора-республиканца Роджера Викера, что раздел 230 Закона о порядочности в коммуникациях, который защищает компании от ответственности за контент, размещенный пользователями, имеет решающее значение для свободного выражения мнений в Интернете.

Дорси из Twitter предупредит комитет, что подрыв основ Раздела 230 может значительно навредить тому, как люди общаются в Интернете. Цукерберг укажет, что социальные платформы, скорее всего, будут больше подвергать цензуре.

На прошлой неделе Facebook и Twitter ограничили распространение непроверенной публикации издания New York Post о кандидате в президенты от демократов Джо Байдена.

В этой публикации цитируются непроверенные электронные письма от сына бывшего вице-президента, Хантера Байдена, когда он был членом правления украинской энергетической компании Burisma. Трамп обвинил соцсети в попытке не допустить распространения этих сообщений.

Сенаторы-республиканцы и президент США Дональд Трамп считают, что социальные платформы, управляемые технологическими гигантами, имеют антиконсервативный уклон.

Раздел 230 закона 1996 года о приличии в области коммуникации наделяет интернет-платформы широкими полномочиями в плане управления своими сайтами и защищает их от юридической ответственности за действия пользователей за исключением относительно узкого перечня случаев.

Трамп сказал, что его администрация будет “очень внимательно” следить за соцсетями на фоне приближения президентских выборов