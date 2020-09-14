Харьковский городской глава Геннадий Кернес проходит курс лечения и не находится в коме.

Об этом сообщает в Telegram-канале сообщил его друг, бизнесмен Павел Фукс.

Сегодня ряд региональных Telegram-каналов и СМИ распространила информацию, что Геннадий Кернес находится в коме.

“Telegram-каналы и некоторые СМИ пишут, что мой друг мэр Харькова Геннадий Кернес в коме. Это ложь. Говорил с ним 30 минут назад. Геннадий Адольфович действительно болеет, но при этом бодр и полон сил. Всегда проверяйте информацию и не верьте фейкам” , – написал Фукс.

Первый заместитель Харьковского городского головы Игорь Терехов в комментарии “Суспильному” опроверг информацию о том, что Кернес в коме.

“Опровергаю. По моему мнению, это одна из избирательных технологий. Ничего подобного и близко нет. Поэтому я вас очень прошу, дайте объективную оценку. Никто ни в какой коме”, – сказал Терехов.

“Я сегодня общался, абсолютно с человеком все нормально, человек лечится, проходит курс лечения, поэтому я опровергаю эту информацию”, – добавил он.