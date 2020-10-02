Об этом в своем Telegram-канале сообщил его друг, бизнесмен Павел Фукс.

“Новости хорошие. Сегодня он получил отрицательный тест на COVID-19. Надеемся, что через неделю Геннадий Адольфович передаст всем привет”, – написал Фукс.

Как известно, ранее у Кернеса был подтвержден коронавирус COVID-19 и двустороннее воспаление легких.

17 сентября сообщалось, что мэр Харькова улетел на лечение в берлинскую клинику “Шарите”. Отмечалось, что Кернес проходит лечение в реанимационном отделении клиники в палате интенсивной терапии.

Сегодня в Харьковском городском совете опровергли информацию о якобы смерти Геннадия Кернеса и рассказали о его состоянии. Отмечалось, что жизнедеятельности и работоспособности Кернеса угрозы нет.

В горсовете уточнили, что отделение, где находится харьковский городской голова, имеет четкий регламент своей работы, который не предусматривает у пациента и тех, кто его посещает, никаких гаджетов. Именно этим объясняется отсутствие какого-либо видеообращения Кернеса к горожанам.