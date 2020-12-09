Об этом сообщает местное издание Status Quo.

Соответствующее объявление сделала глава Харьковской городской территориальной избирательной комиссии Ольга Мозговая, которая открыла первую сессию Харьковского горсовета нового созыва.

Сам Кернес на сессии отсутствовал, так как до сих пор проходит лечение в Германии. Таким образом, он присягу не приносил.

Мозговая отметила, что, в соответствии с законодательством, мэр обязан принимать присягу лично, только если он избирается на эту должность в первый раз. Однако Геннадий Кернес уже принимал присягу харьковского городского головы 24 ноября 2010 года. “В связи с этим Кернес Геннадий Адольфович с этого момента приобретает полномочия харьковского городского головы”, – подчеркнула Мозговая, которую цитирует агентство “Интерфакс-Украина”.

Стоит отметить, что Харьковский горсовет VIII созыва избрал сегодня председательствующего, который будет вести сессию в отсутствие Кернеса.

Как информирует “Интерфакс-Украина”, по предложению депутатов от “Блока Кернеса – Успешный Харьков” председательствующим был избран Александр Новак (был секретарем горсовета предыдущих созывов).

Ольга Мозговая поставила этот вопрос на голосование, ссылаясь на норму регламента, которая предусматривает избрание председательствующего для ведения первой сессии, если мэр отсутствует по уважительным причинам.

По словам Мозговой, поскольку Кернес находится на лечении в клинике “Шарите”, о чем на электронный адрес горсовета пришло соответствующее письмо, это считается уважительной причиной для отсутствия.

Избранию председательствующего пыталась помешать часть депутатов, которые блокировали трибуну.

В частности, представитель ОПЗЖ Анатолий Родзинский утверждал, что Мозговая не имеет права ставить этот вопрос на голосование. Он настаивал, что необходимо избирать для ведения сессии не председательствующего, а президиум.

Трибуна на некоторое время была заблокирована депутатами от разных политсил.

В итоге все же была одобрена кандидатура Новака.

Как известно, ранее у Кернеса был подтвержден коронавирус COVID-19 и двустороннее воспаление легких.

17 сентября сообщалось, что мэр Харькова улетел на лечение в берлинскую клинику “Шарите”. Отмечалось, что Кернес проходит лечение в реанимационном отделении клиники в палате интенсивной терапии.

В клинике отмечали, что состояние здоровья Кернеса улучшается. “Он прогрессирует каждый день, и мы надеемся на его полное выздоровление”, – говорилось в сообщении медиков.

2 октября стало известно, что Кернес получил отрицательный тест на COVID-19.

На местных выборах 25 октября Кернес одержал победу в первом туре на должность мэра Харькова (60,34% голосов). Таким образом, он был переизбран на эту должность.