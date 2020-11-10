Соответствующее фото опубликовал бизнесмен и близкий друг Кернеса Павел Фукс на своем Telegram-канале.
На фото Кернес лежит на больничной койке. По словам Фукса, это — привет из немецкой клиники “Шарите”.
“Геннадий Адольфович передает привет из “Шарите”, – написал Фукс.
Фото из больницы сопровождает цитата Кернеса, который здоровается с харьковчанами и теми, “кто его потерял”.
Вероятно, таким образом Кернес решил ответить на инцидент, имевший место 9 ноября.
Тогда на сайте ГУНП Харьковской области появился пресс-релиз о том, что сведения о якобы исчезновении 61-летнего мэра внесли в Единый реестр досудебных расследований после обращения руководителя одной из общественных организаций.
Новость об этом успели опубликовать немало изданий, в частности НВ, “Громадське“, “Украинская правда”, однако уже через несколько часов пресс-релиз исчез с сайта полиции без дополнительных разъяснений.
- Во вторник, 3 ноября, несколько украинских СМИ и Telegram-каналов распространили фейк о том, что мэр Харькова Геннадий Кернес умер в немецкой клинике “Шарите”, где проходил лечение.
- Напомним, Кернес, который находится в больнице из-за осложнений после COVID-19, пообещал вскоре вернуться к делам и разобраться с главой Харьковской ОГА Алексеем Кучером.