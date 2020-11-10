Соответствующее фото опубликовал бизнесмен и близкий друг Кернеса Павел Фукс на своем Telegram-канале.

На фото Кернес лежит на больничной койке. По словам Фукса, это — привет из немецкой клиники “Шарите”.

“Геннадий Адольфович передает привет из “Шарите”, – написал Фукс.

Фото из больницы сопровождает цитата Кернеса, который здоровается с харьковчанами и теми, “кто его потерял”.

Вероятно, таким образом Кернес решил ответить на инцидент, имевший место 9 ноября.

Тогда на сайте ГУНП Харьковской области появился пресс-релиз о том, что сведения о якобы исчезновении 61-летнего мэра внесли в Единый реестр досудебных расследований после обращения руководителя одной из общественных организаций.

Новость об этом успели опубликовать немало изданий, в частности НВ, “Громадське“, “Украинская правда”, однако уже через несколько часов пресс-релиз исчез с сайта полиции без дополнительных разъяснений.