Мэр Харькова Геннадий Кернес планирует вернуться в Украину 30 декабря. C середины сентября он находится на лечении в Германии.

О сроках возвращения Кернеса в Украину сообщил в своем Telegram-канале его друг, бизнесмен Павел Фукс.

“Разговаривал с Геннадием Адольфовичем. Поинтересовался, как самочувствие, а он в ответ спрашивает: как Харьков готовится к Новому году? Родные показали ему фото и видео. Понравилось. Передает привет Харькову и харьковчанам. Планирует 30 декабря быть дома”, – написал Фукс.

Как известно, ранее у Кернеса был подтвержден коронавирус COVID-19 и двустороннее воспаление легких.

17 сентября сообщалось, что мэр Харькова улетел на лечение в берлинскую клинику “Шарите”. Отмечалось, что Кернес проходит лечение в реанимационном отделении клиники в палате интенсивной терапии.

В клинике отмечали, что состояние здоровья Кернеса улучшается. “Он прогрессирует каждый день, и мы надеемся на его полное выздоровление”, – говорилось в сообщении медиков.

2 октября стало известно, что Кернес получил отрицательный тест на COVID-19.

На местных выборах 25 октября Кернес одержал победу в первом туре на должность мэра Харькова (60,34% голосов). Таким образом, он был переизбран на эту должность.