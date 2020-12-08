О сроках возвращения Кернеса в Украину сообщил в своем Telegram-канале его друг, бизнесмен Павел Фукс.
“Разговаривал с Геннадием Адольфовичем. Поинтересовался, как самочувствие, а он в ответ спрашивает: как Харьков готовится к Новому году? Родные показали ему фото и видео. Понравилось. Передает привет Харькову и харьковчанам. Планирует 30 декабря быть дома”, – написал Фукс.
Как известно, ранее у Кернеса был подтвержден коронавирус COVID-19 и двустороннее воспаление легких.
17 сентября сообщалось, что мэр Харькова улетел на лечение в берлинскую клинику “Шарите”. Отмечалось, что Кернес проходит лечение в реанимационном отделении клиники в палате интенсивной терапии.
В клинике отмечали, что состояние здоровья Кернеса улучшается. “Он прогрессирует каждый день, и мы надеемся на его полное выздоровление”, – говорилось в сообщении медиков.
2 октября стало известно, что Кернес получил отрицательный тест на COVID-19.
На местных выборах 25 октября Кернес одержал победу в первом туре на должность мэра Харькова (60,34% голосов). Таким образом, он был переизбран на эту должность.
- Ранее харьковский городской голова Геннадий Кернес передал привет из немецкой клиники “Шарите”: было опубликовано его фото из клиники. Вероятно, таким образом Кернес решил ответить на инцидент, имевший место 9 ноября. Тогда на сайте ГУ Национальной полиции Харьковской области появился пресс-релиз о том, что сведения о якобы исчезновении Кернеса внесли в Единый реестр досудебных расследований после обращения руководителя одной из общественных организаций.