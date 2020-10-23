Действующий мэр Харькова и кандидат на эту должность Геннадий Кернес, который находится в больнице из-за осложнений после COVID-19, пообещал скоро вернуться к делам и разобраться с главой Харьковской ОГА Алексеем Кучером.

Об этом после телефонного разговора с Кернесом сообщил его друг, бизнесмен Павел Фукс на своем Telegram-канале.

По его словам, Кернес чувствует себя хорошо. Врачи позволяют телефонные звонки по 30 минут. Скоро мэр вернется к делам.

“Отдельно просил передать жителям Харьковской области, что займется сферой здравоохранения и разберется с Кучером, который поставил под угрозу жизнь и здоровье людей”, – написал Фукс.

Также Фукс опубликовал видеоролик о ситуации с коронавирусом в Харькове. В пятницу, 22 октября, в эфире ток-шоу “Право на власть” Алексей Кучер заявил, что ситуация в Харькове стабильная. По его словам, финансирования хватает, происходит подключение новых кислородных точек, а техническое состояние больниц позволяет выдержать вспышку вируса в области. По словам чиновника, он представит план Кучера “Болеем безопасно”, которым могут воспользоваться другие регионы.

Однако харьковские врачи утверждают, что слова Кучера не соответствуют действительности. Из общего количества больничных коек всего 26% подключены к кислородной точке. Этот показатель является худшим во всей Украине. Ситуация крайне напряженная, ежедневно в городе умирают люди с COVID-19.