Об этом на брифинге сообщил директор Департамента информации и связей с общественностью горсовета Юрий Сидоренко.

“Вчера вечером лично общался с Геннадием Адольфовичем. Он все читает, все видит и он просил передать, что он подтверждает коронавирус и вызванную им двустороннее воспаление легких”, – сказал Сидоренко.

Он также сообщил, что Кернес лечится в Харьковской городской клинической многопрофильной больнице №17, его состояние стабильно тяжелое.

Также сам Кернес в Facebook поблагодарил всех, кто откликнулся и поддержал его.

“Сердечное спасибо всем, кто позвонил, написал, передал пожелания здоровья! И спасибо, что не верите слухам.

В Харькове у меня есть вся нужная помощь, рядом семья, команда, я уверен, что скоро пойду на поправку”, – написал мэр Харькова.